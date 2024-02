El actor cántabro Eduardo Noriega se recupera de un accidente de moto en Madrid

El actor cántabro Eduardo Noriega se recupera de un accidente de tráfico que sufrió hace unos días en Madrid, en la M-30, donde un coche embistió por detrás la moto que conducía y salió despedido hacia delante.

Pero "por suerte", el protagonista de 'Tesis' o 'Historias del Kronen' sufrió diversas contusiones y recibió algunos puntos, además del "susto tremendo" que se llevó, según relata en Instagram.

"Así que, aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", explica el intérprete en su perfil de la citada red social.

Noriega (Santander, 1973) aprovecha la publicación para dar las gracias a "todos" los que acudieron al lugar del siniestro: Samur y Bomberos y Policía de Madrid, por atenderle "con tanta rapidez y eficacia".

Y también, al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Traumatología, Cirugía y Radiología, igualmente por su "atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", concluye el también protagonista de 'Abre los ojos' o 'El lobo' su 'post', publicado el domingo y que a primera de este lunes suma cerca de 9.700 reacciones y más de 900 comentarios.