Aplicaciones anticonceptivas: ¿Son  una alternativa fiable?

Según los últimos datos de control de natalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de dos millones de mujeres utilizan en España un método anticonceptivo hormonal (píldora, anillo, parche...). En la actualidad cada vez es más sencillo acceder a la información y el propio prospecto de algunos de estos métodos, como la píldora, es lo suficientemente extenso como para asustar a sus consumidoras.

Las pastillas anticonceptivas tienen un largo listado de efectos secundarios que hacen que muchas mujeres dejen de tomarlas. Entre ellos, los más molestos suelen ser el aumento de peso, los cambios de humor, las nauseas... Situaciones por las que no todas las mujeres están dispuestas a pasar. Y, a pesar de que existen los anticonceptivos de barrera –que también ayudan a evitar las enfermedades de transmisión sexual(ETS)– han surgido otros métodos como las conocidas como aplicaciones anticonceptivas.

La doctora María Efigenia Arias Baltar, especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y profesora de Obstetricia y Ginecología en la USC, señala que estas aplicaciones “se basean no control do ritmo ovultarorio para facer unha estimación dos días máis fértiles da muller”. Es decir, usan una serie de datos aportados por las usuarias para poder predecir qué días son más fértiles y qué días no.

En algunas de estas aplicaciones, como Natural Cycles, también se “monitoriza a temperatura basal para predecir os días de maior fertilidade. A FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) e a Axencia Europea do Medicamento autorizaron o seu uso como dispositivo sanitario clase IIB”, explica la doctora.

¿Qué es la temperatura basal?

La temperatura basal se refiere a la temperatura más baja que alcanza el cuerpo humano en el momento de reposo. “O principio biolóxico no que se basea é que, unha vez que se produce a ovulación, o ovario comeza a fabricar proxesterona. Esta hormona produce unha elevación térmica no organismo que se pode detectar medindo a temperatura basal. É dicir, indirectamente, con unha medición da temperatura, pódese inferir en qué momento do ciclo se produce a ovulación estimando os días máis e menos fértiles da muller”, asegura María Efigenia Arias.

Sin embargo, a pesar de que esto pueda parecer algo sencillo de hacer y monitorear, lo cierto es que implica conciencia por parte de la mujer que siga este método. La temperatura basal tiene que tomarse siempre a la misma hora, antes de levantarse, y puede sufrir “variacións cos ciclos do sono, infeccións, comidas copiosas e outros motivos”.

Esto hace que el método pueda resultar inexacto si las mujeres no lo hacen de forma adecuada. Además, “os métodos nos que se piden uns días de abstinencia poden resultar incómodos para algunhas parellas. Deste xeito, moitas mulleres non cumplen as instruccións e abandonan o método”. Es por esto que, según señala María Efigenia Arias, “a comunidade sanitaria considera os métodos de control do ciclo como pouco efectivos, xa que requiren accións complicadas por parte da muller para o seu uso perfecto, incrementando a probabilidade de fallo por fracaso na súa utilización”.

Controversias

A pesar de que Natural Cycle está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, no está clara su eficacia. La mayor parte de los estudios en los que se basa para mostrarle a las usuarias su efectividad están financiados y llevados a cabo por los trabajadores y fundadores de la propia empresa, lo que hace que no sean fiables por el conflicto de intereses que hay detrás. “Resulta chamativo que, dado o tempo que leva comercializada e estes estudios publicados, non existan estudos de investigadores independentes, aínda que se financien pola empresa, sobre a efectividade en mostras poblacionais reais”, reflexiona.

Por otro lado, la doctora María Efigenia Arias, señala como en Estocolmo se registraron en los centros de planificación familiar 37 embarazos no deseados de un total de 670, “o que levantou a alarma sobre a efectividade deste método”. A esto se le añade el método que tienen para publicitarse: el uso de influencers, algo que se consideró “impropio para un sistema que busca a anticoncepción”.

ETS

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se encuentran en auge ahora mismo y este tipo de métodos no las tienen en cuenta. Para poder evitarlas y mantenerse segura, lo necesario es tener un método de barrera, como son los preservativos.

Además de esto, para aquellas que quieran empezar a usar métodos anticonceptivos de cualquier tipo: “Recomendo enerxeticamente solicitar información concreta sobre anticoncepción en ámbitos sanitarios. En Galicia disponse dunha rede de matronas para informar a todas as mulleres de poboación”, informa la doctora.