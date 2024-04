La vida de Rosa Peral en prisión: ¿Cómo es su día a día?

Albert López, condenado a 20 años de prisión por el llamado crimen de la Guardia Urbana, ha asumido por primera vez la sentencia y ha dado un giro de guion en la trama de este truculento crimen que primero cabalgó en la prensa catalana y española y luego dio la vuelta al mundo con la serie de Netflix 'El cuerpo en llamas'.

La defensa de Rosa Peral, condenada a 25 años, ya ha anunciado que

, cuya sentencia dicta que los dos se pusieron de acuerdo para asesinar a la víctima. ¿Cuál va a ser su estrategia de defensa en adelante? ¿Cuándo empezará a salir de prisión? ¿Qué procesos judiciales tiene pendientes?

Si la defensa pide revisar el fallo, ¿qué tribunal lo hará?

Si la defensa de Peral acaba pidiendo la revisión de la sentencia, será el Tribunal Supremo en encargado de hacerlo, pues se trata de un caso juzgado y declarado firme tras varias apelaciones por parte de los condenados, la última de este mismo tribunal.

¿Por qué fue condenada a 25 años, 5 más que Albert?

Peral fue condenada a 5 años más que Albert López, con el que mantenía una relación afectiva, por el vínculo de parentesco que tenía con Pedro Rodríguez, su entonces pareja. El tribunal le aplicó la agravante de parentesco al delito de asesinato. Ella siempre ha mantenido su inocencia. Durante el juicio, Peral apuntó a Albert como autor del crimen, mientras que este lo negó y la incriminó a ella.

¿Cuándo saldrá de la cárcel?

Si no hay cambios de guion, Peral, que pisó la cárcel por primera vez en 2017, pondrá fin a su condena en 2042. Tendrá entonces 61 años. Sin embargo, según el Código Penal, podría salir antes si el juez de vigilancia penitenciaria decreta la libertad condicional, siempre y cuando se encuentre en tercer grado, haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta (18 años y 8 meses) y haya observador buena conducta. También puede pedir permisos penitenciarios y salir algunos días de la cárcel. Antes debería pasar por un curso de prevención de delitos violentos. La Junta de Tratamiento es clave para concedérselos.

¿Cómo ha sido su día a día en prisión?

Peral ha sido trasladada de prisión hasta en cinco ocasiones por protagonizar distintos altercados. Durante un tiempo, mantuvo una relación de amistad con Ángela Dobrowolski, acusada de haber intentado asesinar a Josep Maria Mainat. A finales del año pasado, Peral publicó un relato escrito desde su celda en el que volvía a reiterar su inocencia y, de nuevo, responsabilizaba a López del asesinato. "Mi nombre es Rosa Peral. Muchos me conoceréis por la cantidad de barbaridades que se han llegado a decir sobre mi persona, aunque en realidad no me conocéis... La mayoría ha dado por hecho lo que la prensa y las partes interesadas en culparme han dicho, pero no es, ni mucho menos, todo cierto", empieza el escrito publicado en el libro 'Condenados relatos (Más mala vida)', de Alrevés Editorial, del periodista Carlos Quílez.

¿Qué procesos tiene pendientes?

El Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona tiene abierta una investigación contra la condenada y su padre, Francisco Peral, por un delito de ocultación de bienes. Los familiares de la víctima denunciaron que la mujer había transferido a su progenitor su coche y el 50% de su vivienda, que tiene a medias con su exmarido, para evitar afrontar la indemnización impuesta por la Audiencia de Barcelona.

Peral lo negó en su declaración y aseguró que había realizado la cesión al no poder afrontar los pagos de la hipoteca. Además, recordó que únicamente es propietaria del 50% del inmueble.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona establecía que, en caso de no tener el dinero para hacer frente a una indemnización de 880.000 euros, se embargarían las propiedades a los dos condenados.