Trump aseguró ante la prensa que todo iba "muy bien". Stormy Daniels, no dijo nada a su salida, aunque dentro, bajo juramento, la tormentosa Daniels contó con todo detalle su encuentro sexual con Donald Trump, en 2006. La actriz porno relató cómo el magnate, que acababa de tener a su hijo con Melania, la invitó a la suite de su hotel en Nevada. Cómo la recibió directamente en pijama de satén y cómo se comportó de forma arrogante hasta que él le pidió que le azotara en el trasero con una revista. Entonces, explicó Daniels, Trump empezó a comportarse de forma mucho más educada. Según el testimonio de la actriz, hubo sexo sin preservativo e -insinuó- sin consentimiento porque, a pesar de que no había consumido ni drogas ni alcohol, se desmayó. Cuando se despertó estaba desnuda encima de la cama, "tratando de pensar en otra cosa que no fuera lo que estaba sucediendo allí", explicó. Tras su testimonio, los abogados de Trump han pedido que se anule un proceso que, en realidad, juzga al expresidente por encubrir el pago de 130.000 dólares a Daniels por su silencio.