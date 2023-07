El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido al plató de 'El programa de Ana Rosa' para analizar la situación política, la gestión del Gobierno de España y, sobre todo, explicar cuál es su proyecto político antes de las próximas elecciones generales del 23-J. Durante la entrevista, Ana Rosa le ha preguntado sobre los pactos con Vox. Feijóo ha reconocido que “sí, he hablado con Abascal. Y yo le he dado mi opinión. Le he dicho oye, entiendo que en las comunidades en donde hemos ganado y no te necesitamos lo lógico es que no entres en el Gobierno. Y en las que sí necesitamos y tengo un problema, efectivamente, porque en Extremadura mi principio se quiebra, porque hemos de seguir trabajando. Bueno, Abascal entiende la parte de entrar en el Gobierno y quiere entrar en todos los gobiernos”. Por otra parte ha advertido a Vox: “Si vota con el sanchismo (en Murcia) es evidente que tendrá que explicarlo”.