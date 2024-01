Borja Verea, líder da oposición no Concello de Santiago, fai balance dos seis primeiros meses de mandato de BNG e CA. "O que temos é un goberno que unicamente cambiou de caretas, cunha rexidora que lle tocou dirixir a cidade nunha carambola, perdendo as eleccións", sinala o portavoz municipal do PP en Raxoi.