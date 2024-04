“Nesta lexislatura vai haber unha clara aposta pola ciencia e a investigación na Universidade para repercutir no benestar de Galicia”. Con estas palabras agradeceu o director científico do CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), José Luis Mascareñas, a visita ao centro durante esta mañá do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo acompañado polo reitor da USC, Antonio López. Tamén participaron no encontro a vicerreitora de Política Científica, Pilar Bermejo, e o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; así como Mascareñas e a directora adxunta, Dolores Pérez Meiras.

o presidente da Xunta declarou que agarda que esta sexa unha lexislatura “onde poidamos demostrar a aposta pola investigación” e nunciou que no Consello do vindeiro luns renovarase o convenio co CiQUS.