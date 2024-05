¿Sabías que… el Hospital Real (en la actualidad Hostal de los Reyes Católicos y miembro de la Red de Paradores) fue el primero que mereció tal calificación no sólo en Compostela sino en el Antiguo Reino de Galicia? Además, puede presentarse como uno de los mejores representantes europeos en su tipo, cumpliendo con los estándares sanitarios más vanguardistas del momento (suministro hídrico propio; enfermerías especializadas, en parte en sentido médico y en parte en sentido jerárquico social, dotadas de espacios reservados para los facultativos sanitarios; lechos separados, numerados para facilitar el control de medicación y alimentos, y dotados de campanilla para aviso de cualquier emergencia, de orinal de vidrio, de colchón de paja, sábanas y mantas; ventilación; uso científico de chimeneas, es decir, como elemento calefactor y depurador del ambiente; cuerpo médico propio -también religioso, por aquello de que la cura del cuerpo debería ir acompañada de la del alma, empresa que se veía muchas veces más alcanzable, lo que explica cierta reticencia de los enfermos a ingresar en este tipo de institución-), aunque nada de esto impida que las cabalgaduras se adentren al interior de los patios; que los animales campen a sus anchas y, así, los cerdos puedan llegar hasta las enfermerías; que los pilonos de las fuentes estén repletos de inmundicias, porque se usan como lavaderos improvisados; que sábanas y cobertores se muestren endémicamente sucios; etc., etc..