Adxudicada a mellora da estación noiesa de tratamento de augas

La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás, acusado de cometer un delito de prevaricación continuada en su modalidad omisiva, por irregularidades en la tramitación de multas de tráfico, al no tramitar los boletines de denuncia. Fue denunciado por el Concello y, en 2019, fue cesado cautelarmente de su cargo tras un escrito de denuncia dirigido al alcalde por varios agentes de la Policía Local. En la sentencia se indica que “dejando fuera los casos de anomalías o defectos de la denuncia o de la documentación, el acusado no dictaba resolución alguna ni tomaba ninguna decisión que formase parte del trámite administrativo” y que su actuación se sitúa “en ese momento intermedio entre la denuncia y la tramitación que se inicia en el órgano competente para instruir y decidir el expediente”.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar á empresa Espina Obras Hidráulicas S.A. en 1,2 millóns de euros e cun prazo de execución de seis meses, as obras de mellora da estación de tratamento de auga potable de Noia. A planta está deseñada para servir a unha poboación aproximada de 15.000 habitantes, e actuarase nela co obxectivo de ampliar a súa capacidade para servir ata 24.000 habitantes. Para iso mellorarase e modernizarase a instalación, que non está automatizada, carece de pretratamento previo e ten problemas no sistema eléctrico. Os traballos consistirán na instalación dun pretratamento completo, de dúas bombas somerxibles, a automatización do proceso, a execución dunha nova liña de lodos, a instalación dun bombeo de recirculación para a desinfección e a reforma do circuíto hidráulico e da instalación eléctrica.