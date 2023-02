Plenoil ha decidido desistir y no instalará su gasolinera low cost en el Barrio do Campo de Silleda. Así se lo comunicó el alcalde, Manuel Cuíña, a los vecinos y vecinas de esta zona que habían protestado y manifestado durante tres años su rechazo a esta instalación. Según explicó el alcalde, la empresa le comunicó que ya está buscando otra ubicación en el municipio para su estación de servicio. Cuíña explicó que la decisión es fruto de las gestiones realizadas en los últimos meses y de la firmeza de la vecindad en mantener su oposición estos últimos años. El conflicto por la instalación de la gasolinera se remonta a 2019, cuando se conoció la solicitud de licencia para su instalación. Ni el Concello ni la Xunta de Galicia la apoyaron, al no considerar idónea su ubicación, muy próxima a viviendas y edificios, y al final la empresa ha decidido desistir.