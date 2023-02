A casa da cultura da Serra de Outes acollerá o xoves, día 23, un relatorio enmarcado nas XVII Xornadas de Información Sociosanitaria e as II Xornadas do Programa Universitario de Maiores do V Ciclo da Universidade de Santiago de Compostela.

Baixo o título Demografía e futuro da sociedade galega, participarán como relatores Antía Pérez-Caramés, profesora de Socioloxía da UDC e Isidro Dubert García, profesor de Historia da USC. A iniciativa está coordinada por Xosé Mª Dios Diz, médico especialista de Atención Primaria en Outes. Por motivos de control de asistencia pregan que se reserve praza chamando ao 981 850 575. Os asistentes recibirán unha certificación da USC. As xornadas, que terán continuidade ata maio, contan coa colaboración do Concello de Outes, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Adibismur, A. C. Terra de Outes e a USC.