El primer polígono de Coristanco ve la luz para atender una demanda de 40.000 m2

La oferta de suelo empresarial de la comarca de Bergantiños se verá complementada con la creación del primer polígono industrial de Coristanco, que nace para dar respuesta a una demanda real de suelo de 40.000 metros cuadrados, tal y como confirmaron una veintena de empresas a través de un estudio impulsado por el propio Concello.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, presentó este lunes, acompañada del alcalde, Juan Carlos García, y del director del IGVS, Heriberto García, el Plan estruturante de ordenación do solo empresarial (PEOSE) del futuro polígono, que se ubicará en la parroquia de Oca, sobre un ámbito delimitado en el Plan Xeral como suelo urbanizable de uso industrial y que, actualmente, no cuenta con ningún tipo de edificación.

En la reunión se explicaron a los asistentes los pasos dados y las fases en las que está previsto desarrollar el parque empresarial de Coristanco. La conselleira destacó la “localización estratéxica da futura área industrial, proxectada no enlace entre a AC-552 e a autovía AG-55, e moi próxima ao polígono de Bértoa, en Carballo, un factor que contribuirá a facela máis atractiva para as empresas que buscan asentarse no municipio”.

La responsable autonómica aseguró que el estudio de demanda impulsado por el gobierno local en el año 2021 permitió “confirmar o interese por adquirir solo industrial nesta zona, e estimou a necesidade de ao redor de 40.000 metros cadrados por parte dunha vintena de empresas”. Para responder a esta demanda, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) ya está dando los primeiros pasos “co fin de que se poida empezar a desenvolver canto antes”, indicó Ángeles Vázquez.

El pasado verano el organismo autonómico adjudicó por algo más de 70.000 euros la redacción del PEOSE del parque de Coristanco, un nuevo instrumento de ordenación previsto en la Lei de áreas empresariais de Galicia aprobada el pasado año.

Ahora el IGVS iniciará la tramitación del documento. “O seguinte paso será sometelo a vindeira semana ao trámite ambiental durante un período de tres meses”, explicó, al tiempo que anunció que la empresa pública Xestur se encargará de impulsar la urbanización del parque.

La ejecución se dividirá en dos fases. La primera desarrollará la zona más próxima a la carretera AC-552 y contará con una superficie de unos 60.000 metros cuadrados, que incluirá los 40.000 necesarios para atender la demanda actual, así como las diferentes zonas comunes, viarios y servicios generales que requerirá este nuevo polígono.

En la segunda fase, “e sempre en función de como evolucionen as necesidades de solo industrial”, Ángeles Vázquez explicó que el Plan estruturante también prevé una ordenación diferida del ámbito con el fin de poder adecuar su desarrollo a la propia demanda. En este sentido, indicó que se barajan dos posibles alternativas, y que la superficie total pueda llegar a los 173.000 metros cuadrados, incluidas ambas fases.

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, señaló que no fue un proceso fácil, pero “agora ata os empresarios que inicialmente eran máis excépticos vén que esto vai para adiante”. Reconoce que “é algo excepcional” que se impulse un nuevo polígono en un municipio rural, “e máis nunha situación de incertidume, pero é moi importante que as nosas empresas poidan medrar no seu propio concello e nas mesmas condicións que noutros parques, como o de Carballo”. Confía además en que el polígono de Coristanco pueda “ser atractivo también para empresas foráneas”.

Antes de llegar a esta situación, García recuerda que se “deron multitude de pasos” y que el Concello está realizando un importante esfuerzo para dotar al futuro parque de los servicios necesarios. Así, señaló que “xa temos comprometida a subministración eléctrica, está en fase de redacción o proxecto de saneamento e resolta a contratación do abastecemento de auga”.

El futuro parque empresarial de Coristanco viene a complementar la oferta de suelo industrial disponible en la comarca de Bergantiños, donde dos polígonos destacan por su dinamismo y alta demanda: Carballo y A Laracha, ambos inmersos en procesos de ampliación.

También en Ponteceso trabajan para poder ampliar el suelo empresarial del polígono de Tella. En el lado opuesto se encuentra el de Malpica, cuya superficie se encuentra prácticamente vacía debido a la escasa demanda, a pesar de las bonificaciones y facilidades ofertadas para poder adquirir las parcelas.

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS Y URBANIZACIÓN EN ESTE AÑO

Próximos pasos. El plan para hacer realidad el polígono de Coristanco será sometido al proceso de evaluación ambiental a partir de la próxima semana durante tres meses. A partir de ahí, en el primer semestre de este año se iniciará la fase de adquisición de los terrenos, que se realizará mediante expropiaciones. Ya en el segundo semestre se impulsará el proyecto de urbanización de los terrenos, según confirmó el alcalde.

Objetivos. El regidor señaló que el objetivo es que a principios de 2024 puedan comenzar a desarrollar sus proyectos las primeras empresas que se instalarán en el polígono. Respecto a la segunda fase, Juan Carlos García indicó que se acometerá en base a la demanda existente y se prevé que su desarrollo sea acorde a las necesidades de suelo de las empresas interesadas en asentarse en Coristanco, “de forma que se poida dar resposta ao que precisen as industrias e aos seus proxectos concretos”.

Juan Carlos García

ALCALDE DE CORISTANCO

“Para fixa poboación hai que ter medios e recursos”

El alcalde, Juan Carlos García, asegura que la jornada de este lunes “foi un gran día para os empresarios e para Coristanco, pois a única forma de fixar poboación é creando medios e recursos”. Mostró además su satisfacción porque en la jornada informativa participaron “uns trinta e cinco empresarios, que puideron amosar á conselleira cales son as súas demandas e necesidades”. La mayoría eran titulares de pequeñas y medianas empresas del municipio, aunque también participaron “empresarios foráneos, e algún do concello de Carballo”. El regidor añadió además que “é importante ver como, despois dun longo traballo, agora se van concretando as cousas e o proxecto vaise facer realidade”.