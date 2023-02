Tras os desfiles e concursos de disfraces destes días, a gran festa do Entroido vai tocando ó seu fin, pero aínda queda tempo para a troula cos tradicionais enterros.

Na Pobra os gañadores na categoría parellas/individuais foron Vixiantes de Jurassic Park (200 €); e en grupos, Circus siderum (400 €). Tamén houbo recompensa para as carrozas: Fantasía do Carnaval alzouse co primeiro posto (700 €). Os gañadores da festa infantil do 19 de febreiro foron Fantasía do Circo (200 euros).

En Boiro, na categoría individual o primeiro premio (300 €) foi para Historia das dúas Marías; na de grupos (600 €) para Os mouchos saen de día. Neste concello un tren con animación musical fará un percorrido polos distintos enterros tradicionais que terán lugar a fin de semana.

O sábado 25 será en Lampón o velorio do Felipiño cunha procesión que sairá ás 16.30 horas do centro social. O domingo terán lugar os enterros en Cabo de Cruz, Praia Xardín, Abanqueiro e Escarabote. En Cabo de Cruz sairá ás 11.30 horas unha matraquillada que percorrerá a parroquia, ás 12.30 horas sairá o desfile dende a Praza do Lorcho ata o Pataqueiro e volverá pola estrada principal ata o porto. Pola tarde, ás 17.30 horas en Palén (Capela do Carme) realizarase o espectáculo teatralizado A inflación e ás 19.00 horas incineración do Farruco.

En Praia Xardín será o enterro da cunca ás 12.00 horas. En Escarabote a programación do enterro comeza ás 12.30 cunha foliada e degustación de callos, empanada e doces típicos e pola tarde, ás 17.30 horas, ruta de despedida do Felipiño co tren dos enterros con saída da Agramuíña, estrada principal, Pontellón e regreso ao Porto, onde terá lugar o responso e queima ás 19.00 horas.

En Abanqueiro celébrase o enterro do Óso con saída da comitiva ás 16.45 horas ata a casa dos veciños da parroquia Adam e Fany, onde terá lugar o enterro.

Na Costa da Morte, o Entroido enfía tamén o seu fin, logo que de as rúas e espazos públicos se enchesen estes días de inxenio, creatividade e moita retranca. Unha das citas máis esperadas é a do enterro da Mikaela, que terá lugar en Buño (Malpica de Bergantiños) o vindeiro sábado, día 25, a partir das 13.00 horas.

A festa comezará cunha sesión vermú amenizada por La Cuarentena e o Bus Disco Móbil ao que se subirán cinco Djs. Ás 16.00 horas partirá a comitiva fúnebre dende o restaurante Canta la Rana rumbo a Xaviña. No cruce de Xornes, ás 18.00 horas, celebrarase a misa cantada por Lito da Panorama, Dj Roy e Diego Moreira. Os asistentes pasarán despois pola igrexa de Buño, O Empalme e xuntaranse no campo da festa para a queima da Mikaela.

A festa rematará cunha verbena amenizada por La Cuarentena, Dj Roy, Disco Móvil Full, Dj Rokiño e Dj Enter. Haberá servizo de transporte para os que desexen asistir.

En Cee tamén pecharán o Entroido o sábado, día 25, co concurso de carrozas, comparsas e disfraces que repartirá 5.600 euros en premios. O desfile comezará ás 16.30 horas da casa da cultura e percorrerá varias rúas da vila da Xunqueira antes de rematar na Praza da Constitución.

Pola súa banda, Fisterra pechou o martes o Entroido cun colorido e tranqueiro concurso de comparsas. Os gañadores foron Os da Charca, e Os Trotamúsicos levaron o segundo premio e Os Enjominado de Se o terceiro. Tamén se nomearon as Raíñas e ao Rei do 2023.

En Zas premiaron ás comparsas As Tertulias. O sorteo que nos une, A Baña espacial e Ten Coidado, e en Camariñas, tamén desfrutaron dun animado concurso no pavillón Víctor Vigo. Entre as comparsas o primeiro premio foi para Navitos americanos, O reloxo da vida fíxose co segundo galardón e Os Enjominados de Sé co terceiro.