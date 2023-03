O Concello de Pontecesures conmemorará este 8M, Día da Muller, cun amplo programa de actividades baixo a lenda Pontecesures pola igualdade, unha iniciativa que se fará con cargo ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade. A primeira desas actividades terá lugar este mesmo domingo, cinco de marzo: un photocall na Plazuela en horario de 11.00 a 14.00 horas.

O programa foi presentado pola concelleira de Muller e Igualdade, Laura Villar, que explica que “todas as persoas que o desexen poderán facerse unha fotografía pola igualdade nese photocall e, con todas elas, elaboraremos un mosaico. Despois, cada veciño e veciña que participe poderá levar unha réplica dese mosaico”. Un photocall que o martes sete de marzo estará no colexio de Pontecesures, de 11.00 a 13.00 horas, polo que as familias que desexen que as súas crianzas participen na mencionada actividade deberán asinar unha autorización.

Finalmente, o mércores 8 de marzo haberá unha terceira sesión do photocall pola igualdade, nesta ocasión na Plazuela, en horario de 11.00 a 14.00 horas. A maiores, durante os tres días haberá unha mesa informativa que acompañará o photocall e repartirá material conmemorativo entre a veciñanza para concienciar á sociedade en igualdade.

Por outra banda, o propio 8 de marzo, ás 10.00 horas, terá lugar unha nova reunión da Mesa Local de Igualdade, na que están representados o Concello, as asociacións e clubs deportivos, os grupos políticos municipais e a ANPA, baixo a presidencia do propio alcalde do Concello de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage.