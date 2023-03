Duás mulleres resultaron feridas na tarde deste luns en Vimianzo ao ser golpeadas pola carga dun tractor cargado de rolos de pallas.

O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos despois das 16.30 horas, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudiron ao lugar para prestar as primeiras asistencias ás feridas. As dúas tiveron que ser trasladadas en ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira e, posteriormente, unha delas foi derivada ao Complexo Hospitalario da Coruña, debido á gravidade das súas feridas.

Ao parecer, o tractor perdeu parte da súa carga ao envocar o seu remolque e varios dos rolos golpearon ás mulleres cando estaban sentadas diante do peche dunha vivenda no lugar de Señoráns, na parroquia de Salto. Foi necesario interromper a circulación de vehícucos no lugar do accidente.