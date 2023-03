O Concello de Camariñas desvelou o programa da XXXII Mostra do Encaixe Deputación da Coruña, que se celebrará do 5 ao 9 de abril baixo o lema Camariñas está de moda, co fin de reivindicar a relevancia da súa pasarela e a aplicación do encaixe á alta costura. Esta edición redobla a aposta por destacar a tradición milenaria do encaixe de Camariñas como un elemento de moda que está á vangarda, e que está a ser empregado por moitos dos deseñadores máis recoñecidos a nivel nacional. Para isto, a Mostra quere valerse das paisaxes fermosas e impoñentes coas que conta o municipio.

A organización programou máis desfiles ca nunca, e xuntará 13 grandes deseñadores e 40 noveis, 11 artesáns no Artencaixe, o novo desfile ReEncaixando, as delegacións internacionais, o PequEncaix e as Encaixeiras Sénior.

Un amplo abano de propostas que comezarán a desenvolverse o día 5 ás 15.00 horas, momento no que se iniciará o tradicional encontro de encaixeiras e encaixeiros da Costa da Morte, no que tamén participará o alumnado das escolas infantís municipais. O acto de inauguración coas autoridades será ás 16.30 e a partir das seis comezarán os desfiles. Os máis pequenos do PequEncaixe serán os encargados de pisar por primeira vez a pasarela e a clausura correrá a cargo dos Grandes Deseñadores. Entre medias, amenizará a pasarela o estreno das Cancións Dance Camariñas, unha iniciativa que, din, sorprenderá e moito.

Durante os cinco días da feira poderán verse as coleccións con encaixes de trece destacadas firmas, namentres que o desfile de ArtEncaixe estrearase o xoves 6 ás 12,45 horas. Este ano son once os artesáns, cuxos nomes se irán coñecendo nos próximos días, que chegarán de diferentes puntos de Galicia para demostrar que o encaixe é versátil e pode adaptarse a diferentes materiais.

Ese mesmo día tamén debutarán os participantes no XXIX Concurso de Noveis Deseñadores, que repartirá un total de 4.500 euros en premios. Este ano compiten 40 mozas e mozos que están a dar os sus primeiros pasos no mundo da moda. Nesta edición estrease unha nova categoría, a da colección máis comercial. O venres 7 ás 20.30 horas celebrarase o encontro entre grandes e noveis deseñadores e o domingo 9, a partir das 19.30, darase a coñecer o fallo do xurado.

Outra das novidades desta edición é o desfile ReEncaixando, no que volverán á Mostra as coleccións dalgúns dos participantes do concurso de Noveis Deseñadores da anterior edición. Terá lugar o domingo 9 ás 12.45 horas. O xoves 6 foi o día escollido para facer un desfile de homenaxe ás palilleiras (19.15 horas), encargadas de preservar coas súas mans a tradición do municipio. Participarán o ArtEncaixe, os Grandes Deseñadores e o PequEncaixe.

Outro ano máis volverán a Camariñas as delegacións internacionais, que exhibirán as súas creacións o sábado 8 ás 19.15 horas nun primeiro desfile, que terá un segundo pase o domingo 9 ás 12.45 horas.

Pola súa banda, as cincuenta nenas e nenos das escolas municipais amosarán na pasarela camariñana o seu propio encaixe, que elaboran durante todo o curso, aplicado á moda. Elas e eles convértense así en palilleiras, deseñadores e modelos.

O mesmo ocorre no desfile de Encaixeiras Senior de Camariñas que terá lugar o día 9 ás 19.30 horas durante o acto de clausura do evento, e no que veciñas e veciños do municipio amosarán ao público as creacións que fixeron durante todo o ano. Ademais, este desfile terá un carácter benéfico, xa que se fai cunha colaboración coa Asociación Española Contra o Cancro.

Nesta edición os asistentes tamén poderán gozar da música do camariñán Lopes (o domingo 9 ás 21.00 horas ) e rirse a esgalla con Touriñán nun monólogo que terá lugar o sábado 8, ás 20.30 horas, na propia pasarela.

Durante os cinco días escoitarase nos pavillóns da Mostra, mesturado co son dos palillos, o folclore das agrupacións locais Abrindo Rejo, Con toda en banda, Vaiche Boa, Asociación Mar Devalado de Camelle e Asociación As Cansorriñas. Tamén se celebrará o VI Encontro de Corais no que participarán a Coral Brisas do Mar de Corme, a Coral de Bergondo e a Coral Brisas do Mar de Camariñas (domingo 9 ás 11.45 horas).

Aproveitarase o evento para a presentación dos libros Devotos do destino, Alén do Vilán de Ainhoa Conde; Travesía del sentir, de Ana de las Heras; e El cementerio de los ingleses, de Alfonso de Sas. Non faltarán tampouco as tradicionais xornadas gastronómicas do polbo e o rodaballo, así como as exhibicións artesanais.