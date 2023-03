Entre os anos 2016 e 2021, o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible xestionou un total de 67 das 661 iniciativas que se desenvolveron en Galicia, e canalizou inversións de máis de 7 millóns de euros (arredor do 18 % do orzamento total) no seu ámbito territorial. Un investimento que permitiu a creación de 61 postos de traballo a tempo completo, segundo sinalou este luns en Fisterra a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante a súa visita a hotel Bela Fisterra, un dos beneficiarios destas axudas europeas.

Sinalar que o GALP Costa Sostible dá cobertura aos concellos de Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Porto do Son, abarcando un territorio total de 593,4 Km2, cunha poboación duns 62.000 habitantes. Quintana, que estivo acompañada pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e polo xerente do establecemento hoteleiro, Pepe Formoso, destacou o potencial dos grupos de acción local do sector pesqueiro “na dinamización do turismo e das economías locais”. Puxo como exemplo o propio hotel Bela Fisterra, que suma varios premios de deseño, algúns deles internacionais. A conselleira do Mar salientou ademais a arquitectura responsable deste edificio, “que conecta coas tradicións e arquitectura industrial do lugar”. De feito, engadiu, “esta infraestrutura ten forma de cetárea e tamén alberga exposicións divulgativas e eventos relacionados con Fisterra, o mar e a cultura vencellada a el”. Ademais conta cunha pequena tenda onde se comercializan produtos do mar en conserva, procedente da actividade local e envasados na Costa da Morte. “Isto é unha mostra da vitalidade que os GALP aportan ás zonas costeiras”, subliñou Rosa Quintana, quen sinalou que o proxecto do hotel fisterrán contou cunha axuda pública de 200.000 euros (case o 40 % do custo total) para favorecer os fins da iniciativa. Entre eles, a implantación dun aloxamento “innovador, sostible, accesible e inclusivo, a promoción do Camiño de Santiago á fin da Terra ou a posta en valor dos recursos e atractivos de Fisterra”. O seu xerente destacou ademais que é “o único hotel literario e amigo das mascotas de Galicia”.