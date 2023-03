O monte Carboeiro da Laracha acolleu o acto central da Consellería do Medio Rural para conmemorar o Día Internacional dos Bosques, que xuntou a 44 escolares do CEIP Cidade Villa, da Coruña, que plantaron vinte e cinco castiñeiros.

Ao acto sumáronse o alcalde, José Manuel López; o xefe do Servizo de Montes, Iñaki Bergaretxe, axentes medioambientais, unha brigada e persoal do Distrito Forestal II Bergantiños-Mariñas Coruñesas, que explicaron aos escolares o seu labor na prevención e extinción de incendios.

Pola súa banda, en Ponteceso, sesenta nenas e nenos do colexio As Forcadas, de Corme recitaron o Himno de Galicia nun acto organizado polo Concello con motivo do Día Mundial da Poesía. Unha cita que se complementou coa creación dun xardín que incluíu sesenta e dúas plantas na contorna da praia da Arnela. j. m.