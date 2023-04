O Concello de Ribeira e a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades alcanzaron un acordo para a implantación do ciclo formativo de formación profesional básica de cociña e restauración na modalidade dual nas instalacións do edificio do mercado. Así, a Xunta autorizará para o curso 2023-2024 o ciclo no CIFP Coroso. As ensinanzas do primeiro curso impartiranse na aula taller de cociña sita no segundo andar do mercado; e as do segundo curso, nun taller de restaurante e cafetería que se implantará no primeiro andar de dita instalación.

O Concello vai acondicionar os espazos e dotalos do equipamento necesario, como o cubrimento da tarima de madeira existente cunha lámina ignífuga e antiescorregadiza, moble de barra e moble traseiro cafeteiro, botelleiro, equipamento de mantelería e panos de restaurante, equipamento de facturación (TPV táctil con sistema de pedidos electrónicos portátiles), moblaxe, cubertería, louza, cristalería, enxoval e roupa de restaurante, entre outros elementos.