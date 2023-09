O Concello de Padrón organiza este sábado 23 de setembro unha homenaxe ao finado Pepe Domingo Castaño que se vai celebrar na praza dedicada ao coñecido xornalista a partir das 13.15 horas.

No acto van intervir o alcalde, Anxo Arca, e Susé Castaño Solar, irmán do xornalista finado a madrugada do pasado domingo. A homenaxe vaise celebrar na praza Pepe Domingo Castaño do casco histórico padronés, na que xogaba de pequeno o homenaxeado. Ao rematar farase un brinde na súa memoria.

O alcalde convida a toda a veciñanza de Padrón a “sumarse a esta homenaxe, coa que queremos agradecerlle todo o que Pepe Domingo Castaño fixo polo noso pobo, e trasladarlle á súa familia todo o noso agarimo”, indica Anxo Arca.