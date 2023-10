O avance nos traballos da campaña de conservación e reforzo do firme na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55) farán necesarios cortes en varios ramais en horario nocturno a partir do domingo, día 8, segundo informa a Consellería de Infraestruturas.

As intervencións comezaranse pola ligazón 29 Carballo este, ramal de saída, que permanecerá pechado na noite deste vindeiro domingo ao luns, entre as 00.00 e as 06.00 horas. O traballos continuarán na noite do luns ao martes, entre as 22.00 e as 06.00 horas, na ligazón 22 A Laracha, o que fará necesario o corte de carril lento e ramal de saída; e na ligazón 17 Paiosaco, co corte de carril lento e ramal de saída.