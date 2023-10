Vecinos de las distintas comarcas que conforman Área se sumaron a la XII Limpeza Simultánea de Praias que organiza Adega, con una aplastante presencia de alumnos y docentes entre los diecisiete colectivos del entorno compostelano (el 41 por ciento del total) que tomaron parte en la misma. Finalmente, un total de 1.750 integrantes de distintas entidades retiraron más de mil kilos de desperdicios en 48 espacios litorales de toda Galicia.

De esta forma, tomaron parte en la iniciativa el Concello de A Pobra y miembros de la comunidad educativa de los CEP Pilar Mastú y Salustiano Rey en Cabío y O Areal; el IES A Cachada y el IES Francisco Asorey en las playas boirenses de Barraña y Xardín, respectivamente; del CEIP Praia de Quenxe en el arenal de Corcubión que le da nombre; el Concello de Fisterra y el CEIP Areouta en Sardiñeiro; el IES Maximino Romero de Lema en la playa de Traba (Laxe); la EEI de Muros, CEP Ramón de Artaza y Concello de Muros en Castelo, Virxe, Rocha y San Francisco; el CEIP de Portosín en las playas sonenses de Coira y Gafa; el IES Porto do Son y Adega en Caveiro y Aguieira, respectivamente, así como el Ayuntamiento de Ribeira en distintos espacios de su costa.

Destacar, por su parte, que los integrantes del Raz Surf Camp no pudieron desplazarse a su cita en Razo (Carballo) por “indisposición”. Precisamente, desde Adega quisieron poner en valor la implicación de los aficionados y escuelas de surf, “que están moi concienciados, porque o lixo tamén lles molesta cando practican o seu deporte”, apuntan.

En esta edición, llevada a cabo hace escasas jornadas, el tiempo acompañó al voluntariado para la ocasión y muchas de las personas aprovecharon, siempre según la organización, las zonas que acababan de adecentar para pasar una tarde de ocio, “despois dun traballo ben realizado”.

La actividad, coordinada por Adega, fue seguida sobre todo por centros de enseñanza, pero también asociaciones, escuelas y Federación de Surf o particulares de todo el territorio gallego, que trabajaron de manera organizada en la playa elegida. Y es que también se retiraron residuos en arenales de A Coruña, Ares, Cambados, Cangas, Cervo, Fene, Foz, Nigrán, O Grove, Oleiros, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sada, Vigo, Vilagarcía, Vilanova y Viveiro.

Con este tipo de acciones, la organización pretende poner el foco sobre la problemática de los residuos en el litoral después de la temporada turística, así como la importancia de conservar las playas libres de basura, evitando que acabe en el mar.

Asimismo, Adega incide en que las limpiezas de espacios no deben ser hechos aislados, e invita a cualquier persona a recoger la basura de cada litoral siempre que pueda y de manera manual, respetando los ecosistemas dunares, y teniendo especial cuidado con la fauna y la flora que en ellos habita y prospera.

“Adega agradece enormemente a participación de todas as persoas que organizaron e participaron como voluntarias en todas as limpezas”, apuntan sus responsables, haciendo hincapié en que, tras la limpieza de ríos y arenales, “tamén adoitamos recoller o lixo que atopamos cando facemos un roteiro, como o do pasado día 10 na Coruña”.

Itziar Díaz: “Os tipos de lixo que máis apareceron foron cabichas, toalliñas, plásticos, roupa e algunhas rodas”

Itziar Díaz no solo es la coordinadora de Adega en la limpieza de playas y ríos, sino que se ha sumado a la inicativa recogiendo desperdicios en el arenal sonense de Aguieira. “Este ano houbo moitísima participación, e o lixo que máis apareceu foi o que conforman as cabichas, toalliñas, plásticos, roupa e algunha roda”, dijo. También destaca que la afluencia de centros educativos a esta campaña se debe a que “hai menos perigo que nos ríos, e resulta máis lucido pola oportunidade que supón para os rapaces unha saída deste tipo”.

En Aguieira dio, además, “con cousas que a xente deixa esquecidas” durante el verano en las playas. También justifica que la cantidad total de basura no sea más elevada “porque os residuos, ao ser máis miúdos, pesan menos”, cifrando “entre 5 e 20 quilos” el total que se recoge en una salida cualquiera. Acaba aplaudiendo la colaboración de los concellos, “porque axudan aos centros de ensino con luvas ou bolsas”.