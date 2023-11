Blas García, alcalde de Ames, y los ediles Víctor Fernández, Uxía García y Ana Paz, acudieron al convite de la jornada de puertas abiertas de la Fundación Secretariado Gitano, una sociedad intercultural que lleva más de cuarenta años trabajado por la promoción integral de estas personas. Además, comprometieron su receptivad hacia este colectivo mediante la cesión de un local y nuevas colaboraciones.

Esta jornada superó los 120 asistentes y se celebró bajo el lema Ven, es mucho lo que nos une en el viejo centro de salud. Fue una oportunidad para que participantes, familias, administración pública y empresas se acercaran al trabajo que realiza Secretariado Gitano a través de sus programas de empleo, educación, vivienda, lucha contra la discriminación y promoción social.

Blas García puso de manifiesto la importante labor que realiza esta fundación, y abrió la puerta a ampliar la implicación de la administración maiana en el futuro: “O Concello de Ames non vai dar as costas a ningún colectivo e colaborará con calquera asociación ou fundación que realice un labor tan importante como a que leva a cabo Secretariado Gitano”. Finalizó explicando que “a erradicación da pobreza, a igualdade e que todo o mundo reciba formación para poder acceder ao mercado laboral son obxectivos comúns da fundación co Concello de Ames. Sempre nos imos atopar”.

Este colectivo realiza una importante labor con la comunidad gitana en materia de formación y empleo, educación, igualdad y no discriminación y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En toda Galicia atendió durante 2022 a 2.657 personas, 336 en la zona de Santiago y Ames, y son diversos los programas que esta fundación lleva a cabo en la capital gallega y en la maiana. Así, con Acceder se impulsan la formación y el empleo para alcanzar la inserción laboral (atendieron a 194 personas, 52 son de Milladoiro y 8 lograron empleo); a través de Promociona promueven el éxito escolar y continuidad en los estudios para transformar el futuro de la juventud gitana (fueron 39 beneficiados en el curso escolar 21/22, 15 de la mayor urbe maiana); y mediante Calí esta asociación lucha contra la discriminación e impulsa la igualdad de las mujeres gitanas (de las 42 personas atendidas en itinerarios individualizados, 15 son de Milladoiro). Además, el pasado año se atendió un caso de discriminación en esta localidad, y en cuanto a la lucha contra la pobreza, fueron 165 los participantes en programas de inclusión social y del total, 41 viven en Milladoiro.