El auditorio de la casa de la cultura de Milladoiro acogió la gala de entrega de la sexta edición de los premios Lingua y Empresa organizados por la concejalía de Normalización Lingüística de Ames. Las firmas galardonadas fueron Nós Televisión, situada en el parque empresarial Novo Milladoiro, en la categoría de Uso consolidado da lingua galega; y el establecimiento hostelero O Transistor, emplazado en la calle de O Pedregal, en Bertamiráns, en la sección de Nova incorporación á lingua, al ser una empresa que se creó nos últimos dos años. Recibirán 1.500 euros y disfrutarán de difusión en Ames Radio.

Manolo Maseda y Xurxo Souto fueron los encargados de conducir y amenizar la Gala Lingua e Empresa, en un acto en el que estuvieron presentes a práctica totalidad de las empresas que se presentaron al certamen este año. De las 33 entidades presentadas acudieron un total de treinta. Además, asistió el mandatario local, y responsable del Servicio de Normalización Lingüística, Blas García, y varios concejales del gobierno municipal y de los grupos municipales del PP y BNG.

Este año la temática principal de la gala estuvo ligada a los Selos REGA, y el lema fue A lingua rega ás empresas de Ames, por lo que hubo claras referencias a la “rega” tanto en la ambientación como durante el transcurso del evento. Hay que recordar que en esta edición, se presentaron y se entregaron los citados Selos REGA a todas las firmas que participaron en alguna de las ediciones anteriores de este galardón. El sello, para colocar en un lugar destacado de la empresa, tiene como objetivo promover el uso del idioma entre la ciudadanía, además de identificar, visibilizar y reconocer públicamente la contribución de la entidad en la mejora del uso social de la lengua.

El alcalde destacó durante el transcurso de la Gala que “os premios Lingua e Empresa naceron co obxectivo de promover o uso do galego na actividade económica do Concello de Ames, concretamente no ámbito empresarial e comercial. Así, ao longo das súas cinco edicións foron recoñecidas e premiadas numerosas empresas do municipio que contribuíron ao emprego e difusión da lingua galega tanto na súa comunicación interna como de cara á clientela. Estes premios non buscan só recompensar a aquelas empresas consolidadas que usan o galego como vehículo de expresión, senón que tamén buscamos incentivar o uso do idioma en todo o ámbito empresarial e entre a clientela”. Conformaron el jurado Xisela Delgado Caseiro, Miguel López Crespo, Olalla Alvite del Río y Fátima Souto Muñiz, que valoraron tanto la comunicación cotidiana de los participantes como el impacto de su actividad.