Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la parroquia de Santa Cristina de Campaña se pone manos a la obra para volver a presumir con uno de los belenes más espectaculares: el XXIX Artesanal de Valga, sito en la rúa Nova. Se trata del nacimiento con movimiento más grande de Galicia que, a buen seguro, volverá a sorprender con las incorporaciones de figuras y escenas en las que ya están trabajando los miembros de la asociación Amigos del Belén.

La festividad de la Virgen del Pilar marcaba el pistoletazo de salida para el inicio de las tareas de remodelación del belén, en el que cada año cambia el montaje, los personajes y los ambientes que rodean al pesebre de Jesús, recogiendo los acontecimientos más reseñables de los últimos meses a nivel local, nacional e internacional en ámbitos como la política, el entretenimiento o el deporte. Y como viene siendo habitual, estas novedades son máximo secreto hasta el día de la inauguración, que llegará el día 3 de diciembre.

Según explicaba la presidenta de Amigos del Belén, Mari Carmen Castiñeiras, “comezamos o día 13 de outubro e, polo de agora, estamos a ordear as ideas e preparando os materiais. Nestes primeiros días desmontamos as partes nas que haberá cambios e, en paralelo, outra parte do grupo comezou xa a traballar na nova montaxe aproveitando que agora as forzas aínda están intactas”.

Porque chollo no les va a faltar a estos vecinos, ya que tendrán que arreglar las figuras con movimiento, crear los mecanismos de las nuevas escenas, construir edificaciones con madera y piedra, dar forma a las nuevas figuritas y confeccionarles el atuendo. Son solo algunos de los principales quehaceres de los artífices del belén, que está declarado de Interés Turístico de Galicia y que durante las pasadas fiestas navideñas recibió a cerca de 35.000 personas. Además, durante el resto del pasado año continuó un auténtico aluvión de visitas con cita previa por parte de grupos y excursiones procedentes de los lugares más diversos. “Foi un ano de récord, con xente ata o día previo á desmontaxe, o 12 de outubro. No verán chegaron autobuses practicamente todas as fins de semana”, abundaba Castiñeiras.

Y no se queda ahí la iniciativa, ya que además del habitual periodo de visitas para el público en general (podrá contemplarse entre el primer domingo de diciembre y el segundo de enero), Amigos del Belén ha previsto, además, otros dos eventos. Por una parte, la tercera edición de la tómbola benéfica que tendrá lugar el día 9 de diciembre y cuya recaudación irá a beneficio de la fundación de Ángel Carracedo para investigaciones médicas. Y por otra, los Premios Valgueses del Año, para los que está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Se entregarán el 23 de diciembre en una gala en el Auditorio Municipal.

Son muchos los nacimientos que durante la Navidad se montan a lo largo de toda la geografía gallega y española. Pero este belén no solo se reduce a representar el nacimiento sino que lo sitúa dentro del contexto de una aldea gallega, en especial de una de Valga. Las escenas que se representan no son las típicas de un desierto y camellos, recuerdan sus impulsores, sino que se puede descubrir como se realiza en una casa la tradicional matanza del cerdo o como una señora ordeña una vaca, entre otras muchas escenas de la Galicia rural que se pueden contemplar, en un paisaje con distintos microclimas dentro de un espacio de enormes dimensiones. Consta aproximadamente de algo más de 4.000 piezas, muchas de ellas con movimiento incorporado.

Asimismo, entre las figuras se encuentran personajes ilustres de de Valga (La Bella Otero y Xesús Ferro Couselo) y de Galicia (Rosalía de Castro, Castelao, Camilo José Cela,…). Pero la actualidad social y política también tiene cabida: la boda de la duquesa de Alba los jugadores de la selección de fútbol, los debates electorales. Las figuras y decorados están hechos de papel, escayola, alambre o madera.