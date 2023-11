A concelleira do BNG de Muxía, Merce Barrientos, denuncia que as instalacións portuarias da vila da Barca están “en estado deplorable” e pon como exemplo as beirarrúas, xardineiras e os aseos públicos “que levan anos vandalizados, inservibles e dando unha imaxe lamentable”. Ademais, asegura que “o porto leva varios días sen alumeado público, sen que se puxera solución”.

De muelles que se caen a calados insuficientes: chequeo a las urgencias portuarias de la comarca Unhas críticas ás que Portos de Galicia resposta lembrando que “mobilizou” e ten “en perspectiva” investir no porto de Muxía máis de 770.000 euros “en melloras nas infraestruturas e as condicións de traballo dos usuarios”. Investimentos que, engaden, se traduciron na reposición da cuberta da lonxa, a instalación de novas defensas e escalas para facilitar a atracada e seguridade da frota, e a renovación do pavimento do bordo portuario e das varandas. Ademais, están en proceso de licitación a reparación das fachadas e a cuberta da nave de xeo, e nos vindeiros días “repararanse catro luminarias do porto deportivo substituíndoas por tecnoloxía LED”, conclúen. Pola súa banda, a deputada autonómica e voceira do PP de Muxía, Sandra Vilela, lamenta que “forzas políticas como o BNG traten de confundir aos veciños”.