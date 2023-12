O Concello de Negreira fallou a edición número doce do premio de poesía Xosé Manuel López Ardeiro, recaendo o primeiro premio en Francisco Fernández Davila, de Panxón, por 'Palabras mortas'. Leva 2.500 euros e a edición da súa obra por Medulia. E o accésit foi para o monfortino Jesús F. Vila Díaz polo poemario 'Estanque de tormentas', recoñecido con 500 euros.

No acto, amenizado pola cantante Judith Cundíns, tomou a palabra o seu coordinador, Xosé Antonio Ponte Far, que fixo públicos dous poemas do vate de Logrosa inéditos, e que leron dous membros do xurado, os poetas Xulio Valcárcel e Diana Varela. Tamén asistiu o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, departamento que colabora co galardón e gabou o número de obras recibidas, más de medio cento.