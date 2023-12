As novas xeracións de dous dos concellos máis senlleiros da comarca, o de Ames e Padrón, amosan a súa predisposición cara as novas tecnoloxías. E fano a través de cursos, no primeiro caso para crear videoxogos a través da Aula AMTIC do Milladoiro e, no segundo, cun taller para coñecer as ferramentas da Intelixencia Artificial (IA) aplicadas ao emprendemento, neste concreto Aula de Emprendemento do Instituto Macias o Namorado.

No caso do IES padronés, organizaron varios talleres para aprender a comprender os conceptos básicos da IA e a súa relevancia no emprendemento, así como a achegarse ás ferramentas gratuítas dispoñibles. Grazas a elas, o alumnado aprendeu con estas ferramentas a realizar logotipos ou pequenas pezas de vídeo a partires da IA. Ademais, buscouse fomentar a creatividade e o pensamento crítico dos estudantes. El sector financiero defiende la IA para mejorar la atención personalizada Foi a través de varios obradoiros desenvolvidos a finais de novembro coa participación dos mozos de Instalacións Eléctricas e Automáticas do Ciclo Medio de Automatización e Robótica Industrial e do Ciclo Medio de Xestión Administrativa e de 1º de Ciclo Superior de Administración e Finanzas, para rematar este xoves 21 cos de Administración e Xestión. Na aula do Milladoiro, pola súa banda, os 48 participantes de 8 a 14 anos crearon o seu propio videoxogo con Bloxels, plataforma que permite crear todo tipo de niveis e aventuras, e na parte adicada á electrónica programaron con Arduino, unha plataforma de software libre.