No será el primer municipio que lo implante –Vigo ya lo ha puesto en marcha–, pero Ames acaba de dar un paso decisivo con el anuncio en el BOP para contar con un sistema interno de información (Canle de denuncias), en aplicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se dirigirá a empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena de la administración local, autónomos que presten servicios al Concello y a cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores del Ayuntamiento.

Pero, además, el presente procedimiento también se aplicará a los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada; voluntarios, titulares de bolsas, trabajadores en periodo de formación, así como a aquellos cuya relación laboral aún no diese comienzo “nos casos en que a información sobre infraccións fose obtida durante o proceso de selección ou de negociación precontractual”, según reza el texto del decreto.

El canal de denuncias estará identificado de forma clara en la sede electrónica municipal, y su funcionamiento correrá a cargo de un órgano colegiado presidido por la secretaria municipal, Rosa Ana Prada y, como vocales, por la interventora Margarita Fernandez; la tesorera municipal Olga Castro; la adjunta a la intervención Celia Nercellas y, como secretaria, la técnica de Secretaría María Ofir.

ACUSE. Una vez recibida la denuncia, la responsable del canal enviará al informante acuse de recibo en un máximo de siete días. Y tras registrarse la queja, estará obligada a analizar y evaluar el contenido a efectos de que sea admitida o inadmitida a trámite, circunstancias que también se le comunicarán.

Solo se admitirán a trámite aquellas denuncias que expongan de forma clara y evidente hechos constitutivos de una infracción del Derecho de la Unión Europea, así como actuaciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, en los términos del artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de los informantes sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Por contra, no se admitirán aquellas que no contengan toda la información requerida y/o cuyos hechos no cumplan los requisitos exigidos en la mencionada Ley 2/2023.