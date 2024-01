El jurado de los Premios do Patrimonio Cultural del Seminario de Estudos de Deza (SED) ha dado a conocer esta semana su fallo sobre los galardones de esta segunda edición. En el palmarés figuran el Museo Etnográfico Casa do Patrón; Xoán Carlos García Porral; Román Rodríguez González y Antonio Presas García. Estos reconocimientos del Seminario de Estudos de Deza tienen como objetivo reconocer la labor de personas, colectivos o entidades que poseen una trayectoria destacable relacionada con la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la comarca do Deza. Este patrimonio puede ser material o inmaterial y encontrarse en cualquier medio de actuación de la comarca.

El Museo Etnográfico Casa do Patrón recibió el Premio á posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza debido a “ su trabajo a favor del patrimonio material e inmaterial gallego y de Deza, durante los últimos 28 años”, segundo explican desde el jurado. Además, añaden que se trata de “uno de los principales centros que fomenta la recuperación, mantenimiento y difusión de la etnografía, arqueología, naturaleza y turismo del interior de Galicia”. Por otra parte, el Doctor en Antropología Social, Xoán Carlos García Porral, recibió el “Premio á investigación do patrimonio cultural de Deza”, debido al papel central que ha jugado la comarca en su actividad. Desde el año 2002 García Porral ha publicado más de una docena de libros relacionados con esta zona del interior gallego. Además, ha participado en el proyecto de recogida de la toponimia Galicia Nomeada, entre otras iniciativas que ha llevado a cabo. Otros aspecto de esta voluntad investigadora es su participación continua en el Seminario de Estudos de Deza. El “Premio de Honra do Seminario de Estudos de Deza” recayó sobre Román Rodríguez González, ya que se trata de uno de los fundadores del origen del seminario. Además por impulsar y coordinar el SED al comienzo antes de desempeñar el papel de concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lalín y más tarde en las competencias que viene ejerciendo. Por último, Antonio Presas García recibió el “Premio Descubrindo” por su papel como fundador del anuario de investigación Descubrindo y miembro de su consejo de redacción. Además ha sido autor de 15 artículos y sigue colaborando en el SED. Los premios se entregarán en un acto llevado a cabo por el SED el día 12 de enero a las 20.30 horas en el Pazo de Liñares.