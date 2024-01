La Xunta confirmó este lunes que el material recogido en los arenales gallegos no es tóxico. Se trata de PET (tereftalato de polietileno), ¿supone esto un alivio de cara a su posible afectación en la flora y fauna marina?

Hay que señalar que el problema no reside en cuál es el tipo de plástico, sino en el tipo de aditivos o productos químicos que pueda tener ese plástico y eso por el momento no se sabe. Al igual que la Xunta, nosotros también cogimos muestras para saber que compuestos tenía porque el tipo de plástico no nos dice nada en sí. Son esos compuestos los que podrían ser tóxicos para la fauna marina, afectando a su crecimiento y a su reproducción.

Esa incidencia se conocerá entonces más a largo plazo, ¿no?

Claro. Ahora, el impacto más inmediato se produce a raíz de la acumulación de estos pellets en los arenales. Si hay muchos juntos, existe el riesgo de que algún organismo marino e incluso alguna ave puede también comérselos, lo que le producirá daños en el tracto digestivo. No obstante, eso solo podría darse por un amontonamiento de bastante cantidad de pellets. Como decía antes para hablar de los efectos a medio-largo plazo, es necesario saber los compuestos químicos presentes en estas bolitas.

Un segundo aspecto que también preocupa es la biodiversidad de los arenales, importantísima para muchas especies. ¿Y cómo puede verse afectado por esta llegada de los pellets?

En este aspecto, tengo que apuntar que en este momento me preocupa más la forma en la que se están quitando los pellets que la propia presencia de pellets en los arenales. No hay un protocolo unificado y hay voluntarios, a quien evidentemente hay que agradecerle el trabajo, que están utilizando rastrillos por ejemplo. Si mucha gente hace esto en una playa, el impacto medioambiental es terrible. La Xunta tendría que establecer un protocolo para todas las playas con la mejor manera de quitar esos microplásticos, porque pueden enterrarse al pasar por encima, existen zonas protegidas por donde la gente pisa... Entonces me preocupa el impacto de repente de mucha gente en los arenales para intentar quitarlos, teniendo claro que la presencia de esos pellets evidentemente no es bueno y supone una contaminación.

No obstante, ahora el reto no puede ser otro que la limpieza de los arenales...

Efectivamente, ese es el problema que se nos presenta a medio plazo. Hay que entender que no es un material biodegradable. Con el paso del tiempo se irán haciendo cada vez más pequeños llegando incluso a ser nanoplásticos lo que dificultará todavía más su retirada, pudiendo permanecer en el medio, no voy a decir eternamente, pero muchísimos años. Con respecto a las playas, pues también depende de muchos factores: las mareas, las corrientes, los que están metidos ya en la arena... Pero insisto, que no existe una forma fácil de retirarlos, al menos yo no la conozco.

De hecho, a los propios voluntarios les llamaba la atención la gran cantidad de pequeños plásticos que hallaban en los arenales, y que no tenían que ver con este vertido.

Los hay en todos lados, es cierto. De hecho, la ONU ya alertó que en 2050 va a haber más plásticos en el mar que peces. Si hacemos una muestra del agua del grifo, es probable que también encontremos plásticos. Evidentemente no son malos para la salud humana en pequeñas cantidades. Lo que quiero ejemplificar con esto, es que retirar lo que vemos estos días en las playas va a ser muy, pero que muy difícil de retirar porque, de hecho, no existe una forma para hacerlo.

Más allá de la incidencia medioambiental está también la económica, debido al peso que tiene en Galicia un sector como el pesquero. ¿Puede haber consecuecias?

Precisamente, considero que el impacto puede ser más alto en el aspecto económico que en lo referente al medio ambiente. Peces y bivalvos (dependiendo del tamaño) pueden ingerir esos plásticos y podrían estar presentes en toda la cadena trófica. Entonces, claro que puede acabar suponiendo un problema para la gente que vive de esto, evidentemente.

Precisamente, en el marisqueo partimos de una temporada pésima. La presencia de estos plásticos en las zonas intermareales donde trabajan los profesionales, ¿puede dificultar todavía más la situación?

El caso de los bivalvos, como te comentaba antes, es distinto al de los peces, debido principalmente a que solo los pueden ingerir cuando por diferentes cuestiones se van rompiendo y son más pequeños. Cuanto más pequeños sean los pedazos y más profundo se ubiquen en la arena, más posibilidades hay de que los ingieran los bivalvos, pero para ello se requiere más tiempo.

A pesar de que para el ser humano, y sobre todo como decías antes, en pequeñas cantidades no es perjudicial, ¿puede llegar a tener algún efecto en los consumidores de productos del mar?

En este sentido, creo que no. Existen estudios en los que ya se han encontrado microplásticos en mejillones, en peces, en almejas... Y por el momento, no hubo nunca ningún problema al menos hasta el momento. Los aditivos, posiblemente tóxicos que contienen estos plásticos, pueden perderse desde que llegan al mar hasta que acaban en uno de estos organismos y finalmente en nuestro plato.