El Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha advertido en un decreto emitido este lunes de que los pellets de plástico vertidos en la costa gallega el pasado 8 de diciembre presentan "indicios de toxicidad", "no son biodegradables" y "no pueden eliminarse". Dicho decreto contradice al Gobierno autonómico que ha descartado elevar al nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets en la costa gallega y pide que se hagan recogidas "de manera ordenada". La titular de Medio Ambiente declaraba este lunes que las pequeñas bolas de plásticos "no son tóxicas ni peligrosas" pero "es plástico y hay que quitarlo de los arenales".