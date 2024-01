El dispositivo desplegado en los últimos días por la Xunta en las playas y en el mar para la recogida de los pélets perdidos por el mercante Toconao en aguas portuguesas permitió recoger ya casi el doble de plásticos asimilables a residuos urbanos que de pélets. Según la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, desde el inicio de las limpiezas del vertido hasta este domingo se han recogido 92 sacos de pélets y 4.186 kilos de otro tipo de plásticos y residuos, por lo que incidió en la importancia de mantener limpio el medio y concienciar sobre la contaminación.

Este domingo el dispositivo movilizado por la Xunta recuperó el equivalente a cinco sacos (incluido un saco entero recuperado por Gardacostas en Laxe) y sacó de los arenales más de 1.200 kilos de otros materiales compuestos por plásticos.

Tras firmar el convenio de colaboración con la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) la conselleira puso el foco en la necesidad de realizar las limpiezas “con respeto al medio” y recogiendo también, si es posible, otros residuos, así como en buscar en el mar los sacos “para evitar que se abran, pues cada saco son 1,5 millones de partículas de plástico que pueden llegar a la costa”.

La conselleira actualizó también el número de playas afectadas (63 en 30 ayuntamientos) y los efectivos que trabajan en este momento (349, con 46 formadores de voluntarios).

El presidente del Cemma, Xabier Pin, evaluó la situación provocada por el vertido de pélets que, espera, no tenga un impacto “muy significativo ni de forma aguda desde el punto de vista de la fauna y, en particular, de los mamíferos marinos, que son grandes bioacumuladores de lo que hay en el mar”.

“Evidentemente y partiendo de la base de que cualquier vertido al mar es siempre un desastre y un problema, desde nuestro ámbito, probablemente este vertido no va a tener un impacto muy significativo”, señaló.

En su opinión, “sí podría llegar a haber un problema con las tortugas de pequeño tamaño”, aunque remarcó que es “poco probable” que eso llegue a ocurrir, dado que “tendrían que confluir diversos factores”.

El presidente del Cemma considera que esto puede servir para “seguir concienciando a la gente del tema plásticos”. “Las playas están llenas de plásticos y estos son los menos dañinos. Llega un momento en que el mundo asume que estos restos forman parte de la estampa normal, pero es un problema”, remarcó.

Pin animó a la gente a recoger otros residuos “de paso que recogen los pélets”. Respecto a la llegada de los microplásticos, dijo que “hay que enviar un mensaje de que evidentemente los plásticos son un problema y tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida diaria para reducir su impacto, pero también hay que mandar un mensaje de tranquilidad”.

Por otra parte, Ángeles Vázquez se refirió a las diligencias iniciadas por la Fiscalía por el vertido señalando que este lunes dio por finalizado el informe que trasladará al Ministerio Fiscal. “Y que sean otros los que, de una vez por todas, digan si hay responsabilidad o no; si se hizo bien o no. Estoy convencida de que el personal de la Xunta y el Camgal actuó de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor”, indicó. Por último, dijo que los modelos de simulación indican que las corrientes desplazarán los pélets hacia el Cantábrico.

La conselleira Ángeles Vázquez está conformando un comité científico, del que dará a conocer este martes su composición. Al respecto, este lunes se reunió con representantes de la asociación ecologista Adega y mantiene contactos con organizaciones medioambientales y entidades investigadoras para que realicen propuestas de incorporación de sus representantes (biólogos, científicos o especialistas en la materia) a este organismo de estudio y evaluación de riesgos.

Por su parte, el presidente de Adega, Roi Cuba, le transmitió a Ángeles Vázquez la preocupación del movimiento ecologista gallego ante la “falta de reacción temprana, transparencia e información, y de una gestión adecuada por parte de la Xunta” ante del reciente episodio de contaminación marina a causa del vertido de pélets del Toconao.

Cuba le solicitó que ponga a disposición del público general un portal web de información permanente, en tiempo real, sobre vertidos marinos y la calidad de las aguas, de manera similar a la que usa la Comisión Europea para informar de los fuegos forestales, disponible en la plataforma web EFFIS (European Forest Fires Informativo System).

Asimismo, destacó la necesidad de priorizar las actuaciones en las zonas de cría de la píllara das dunas (una especie protegida y vulnerable que habita los arenales gallegos y que en mes y medio comenzará a criar en ellas) y pidió a la conselleira que dé instrucciones a los concellos del litoral para que cesen en el uso de maquinaria pesada para la limpieza de los pélets en las playas.

Las plataformas de voluntariado de A Coruña, Cantabria y Asturias han pedido un protocolo de actuación en las playas para coordinar a las personas voluntarias ante la crisis del vertido de pélets, así como una “interlocución estrecha” con las distintas administraciones públicas para garantizar la eficacia de la tarea de los voluntarios.

Las plataformas plantean la necesidad de coordinar a las personas voluntarias que acuden a la zona. “Debe haber un protocolo de actuación en las playas; el voluntariado no puede operar en base a la buena voluntad, sin conocer el espacio en que se mueve, ni tener directrices técnicas, porque el daño que se puede ocasionar puede ser mayor”, explican.

En el caso de Galicia, la Xunta colgó en la web del plan Camgal un protocolo de actuación para voluntarios, así como videos con consejos para orientar su labor.

Por otra parte, un equipo de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha recorrido durante el fin de semana algunos de los puntos de Galicia más afectados por el vertido.

Raúl García, experto en océanos de la entidad, ha recordado que todos los años llegan aproximadamente unas 230.000 toneladas de pélets a los mares. “Se trata de un problema mundial y no podemos olvidar que los plásticos han llegado a todos los hábitats y a todos los territorios”, ha destacado, apuntando que es necesario de forma “urgente” un “tratado global contra el plástico y, a escala europea, una propuesta de legislación ambiciosa para reducir los vertidos de microplásticos, incluidos este tipo de pélets”.

La Junta de Andalucía envió a analizar las muestras de pélets recogidas el jueves en la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), para tratar de determinar su procedencia y si estos microplásticos llevaban más tiempo por la zona o son del vertido del Toconao. Además, el departamento de Medio Ambiente de Gibraltar movilizó a la Unidad de Investigación y Protección Medioambiental para redoblar la vigilancia del litoral tras hallarse pélets en la playa de Bolonia. Asimismo, la organización Verdemar-Ecologistas en Acción pidió a Capitanía Marítima información sobre el recorrido realizado por el buque Toconao, que el pasado 8 de diciembre perdió en el océano parte de los contenedores que transportaban 26 toneladas de estas bolitas repartidas en 1.000 sacos. En este sentido, señalaron que el buque “se tenía que haber detenido al cruzar por el Estrecho” y por eso anunciaron que preguntarán a Capitanía Marítima si el buque estuvo fondeado a 90 millas de Safí, en Marruecos, y van a solicitar el track del mercante porque “algunas fechas no coinciden con lo narrado”.

Los pélets recogidos en las playas de Cantabria no llegan a los 3 kilos. El operativo de limpieza y vigilancia se mantendrá los próximos días.

El Gobierno vasco mantiene la fase de alerta. Ninguna de las muestras de microplásticos aparecidas en la costa de Euskadi se corresponde con el vertido del Toconao.