El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que “la crisis de los pélets no la ha provocado el Gobierno de España” y que los dirigentes del PP “han mentido en lo que representó el inicio” de la misma.

En una entrevista en RNE, Sánchez dijo que lo que ha hecho “ha sido siempre reivindicar la cooperación leal con la Xunta en este caso” y “poner todos los medios” a su alcance para “extirpar esta crisis y acabar con ella de manera efectiva”.

“Yo lo que veo, en todo caso, es que el PP donde gobierna siempre utiliza las mismas palancas, las mismas formas de resolver esta crisis: una falta total de honestidad, porque han mentido en lo que representó el inicio de esta crisis, y también de transparencia. Por tanto, yo creo que la honestidad y la transparencia deben formar parte del acervo para resolver crisis como pueda ser la de los pélets”, añadió.

Finalmente, indicó que “los gallegos y gallegas tienen que ser conscientes de que el Gobierno ha puesto todos los recursos necesarios y ha tendido la mano a la Xunta para, desde la cooperación leal, poder resolver esta crisis”.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno central de “no hacer nada” en la crisis de los pélets y denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “tardó un mes de negligencia desde que tuvo conocimiento del desprendimiento de contenedores en la costa portuguesa hasta que se lo comunicó a la Xunta”.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Feijóo expresó su “alarma” porque el Gobierno “esté creando un problema sin haber hecho nada previamente”, insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez no comunicó a la Xunta la llegada de estos pélets en un mes.

Feijóo ha preguntado “si los líderes del PSOE y el BNG se creen que los gallegos son tontos: ¿Ustedes se creen que los gallegos no sabemos distinguir entre la responsabilidad de una administración y de otra?”

En este contexto, calificó de “broma” que se le eche la culpa a la Xunta de la llegada de pélets a las playas del Cantábrico, recordando que también están arribando a otras comunidades del norte.

“Lo que está claro es que la Xunta lleva trabajando desde el principio a pleno rendimiento y el Gobierno de España no hizo nada, y cuando digo nada es nada. Primero que sí había que activar no se qué y segundo que si en el mar no se pueden recoger”, señaló. Además, criticó las “excusas burocráticas, culpas y bulos” del Gobierno respecto a esta crisis, acusándolo de no hacer “trabajo efectivo” en relación con “las bolitas o microplásticos”. Feijóo acusó al Gobierno de generar un “efecto reputacional” contra el pescado y el marisco gallego a raíz de esta crisis de los pélets.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamenta que la oferta de ayuda del Ejecutivo central, tras activarse el nivel 2 de alerta, “no se tradujo en absolutamente nada” y que “lo que se vio desde entonces fueron idas y vueltas, petición de concreción de medios y casi tomarse a broma las peticiones de Galicia”. “Llevamos una semana pidiendo que nos echen una mano”, incidió. “Una semana después, el resultado es prácticamente nada” por parte del Gobierno, añadió. Al respecto, recordó que medios autonómicos y del sector pesquero localizaron en los últimos días 4 sacos de pélets en el mar, frente a las “excusas” del Ejecutivo central sobre la dificultad de hacer esa búsqueda. Rueda lamenta “muchísimo” que la petición del Gobierno a la Xunta para concretar los medios y la oferta de ayuda “no fue sincera, porque, si no, ya nos estarían echando una mano”.