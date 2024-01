“Somos unha familia”. Así resume Alejandro Varela, director del CEIP Mesón do Vento, el involucramiento de la comunidad educativa ordense a la hora de lograr la inmersión del centro en nuevas tecnologías, de la mano de la iniciativa Learning from the Extremes. Fue uno de los tres centros que, a nivel nacional, se incluyeron en este programa piloto de la Comisión Europea coordinado desde Grecia. Y este fin de semana el propio Varela, junto a la profesora de inglés Cristina Mallo, divulgaba los hitos logrados con los 17.9000 euros cedidos por laUE.

Fue a principios de 2023 cuando llegaba la buena nueva del acceso del colegio al programa que incluía unos fondos “que para nós son un mundo, porque o orzamento anual do noso centro é de 23.000 ou 24.000 euros”, trasladaba Varela a este diario. A partir de ahí, se ponía en marcha la maquinaria educativa para, por un lado, redistribuir espacios y comprar material (en concreto, 16 portátiles, una impresora 3D, una pantalla interactiva gigante y proyector). Asimismo, se implementaban cursos gratuitos de Formación en familia, al que se sumaron 16 progenitores, y Robótica en familia, con otras diez familias involucradas, así como otro sobre impresión 3D. Pero quizá el hito que marcó la diferencia fue la reconversión de un espacio en aula de informática “baixo a filosofía maker –prosigue la misma fuente– na que lanzamos cinco retos mensuais a levar a cabo nos recreos por cursos, e nos que os alumnos maiores fan de mentores, explicando retos e funcionalidades da aula aos máis cativos”, afirma la dirección, extendiendo de nuevo el éxito del programa al conjunto de chavales, docentes y familias. Asimismo, la valoración del administrador de la iniciativa, Nikos Zygouritsas, no dejó lugar a dudas calificando la propuesta ordense de “trabajo excepcional”. Pero, además, desde el CEIP Mesón do Vento adelantaron las bases de un proyecto vinculado que están preparando con una escuela de Lisboa (que próximamente recibirá a una delegación del colegio gallego), esta vez al amparo del programa Erasmus. Se trata de vincular el aula tecnológica con la promoción del Camino Inglés, presentando a través de códigos QR los aliciente de esta Ruta. El colegio de Mesón do Vento fue elegido entre los tres españoles que luchan contra la brecha digital INSTITUTO. Pero no se quedan aquí los hitos educativos en este municipio, ya que el IES de Ordes acogió una reunión con representantes de 14 centros de FP (más de la Universidade da Coruña) para poner en marcha el proyecto e-mobilidade Stem FP. Se trata de que cada centro construya un vehículo bajo las normas de Greenpower Iberia. Y, a posteriori, competirán para ver cuál cubre más trayecto sin agotar la batería. Este mismo instituto recibíala reciente visita de Mariangela y Rita, docentes del IIS Parmenide (Italia) para preparar el viaje que van a hacer a las instalaciones ordenses media docena de alumnos y dos profesores, del 5 al 11 de mayo y dentro de la iniciativa Three little habits sobre deporte, salud e intercambios.