Illa está dispuesto a hablar con Puigdemont para intentar formar Gobierno en Cataluña

El candidato del PSC, Salvador Illa, no conoce ni ha hablado nunca personalmente con Carles Puigdemont, con quien no ha coincidido en la primera línea. Sin embargo, ha dejado claro este jueves que está dispuesto a "interlocutar con él" ya con los resultados del 12 de mayo encima de la mesa para intentar formar un Govern. Así lo ha asegurado en una entrevista en la SER, en la que ha afirmado que "respetará" a los negociadores que designe Junts, a quien no descarta en su aritmética de pactos para lograr un ejecutivo "fuerte y estable" en la nueva legislatura.

"Vamos a ver el resultado de Junts y qué decide hacer", ha asegurado el dirigente socialista, que ya ha apuntado que si mantienen como prioridad la independencia "a cualquier precio" el acuerdo será muy difícil. Hasta ahora, Illa ha tejido vínculos con el presidente parlamentario de Junts, Albert Batet, y su secretario general, Jordi Turull.

"Dos sorpresas"

Para el candidato del PSC, dos pueden ser las "sorpresas" de la noche electoral. La primera, una aritmética que permita un gobierno "transversal" que interpele a una mayoría de Cataluña más allá de los partidos. La segunda, que ha reconocido como "desagradable", que irrumpa en el Parlament Aliança Catalana, partido de extrema derecha independentista. "Podría condicionar al independentismo en una dirección más allá de lo conocido", ha dejado caer recordando que su línea roja es no pactar con los "discursos de odio" que representan Vox y Sílvia Orriols.

Lo que también ha dejado claro es que intentará ser presidente si gana. Se presentará a la investidura para intentar formar un gobierno que responda a tres premisas: estabilidad, proyecto socialdemócrata y priorización de los servicios públicos para abrir una "nueva etapa".