Guerra de escudos entre dos rías

Casualidades, como las meigas, haberlas, hailas. Y, casualidad o causalidad, lo cierto es que en la mañana de este lunes se produjo un hecho bastante curioso en la red social Facebook protagonizado por tres concellos de la costa compostelana.

Y es que, después de que el pasado jueves el alcalde de Outes, Manuel González, presentase la nueva imagen institucional del Concello, cuyo logo simboliza un puente sobre las aguas del río Tins, los responsables de gestionar los muros oficiales de Boiro y Rianxo en Facebook actualizaban este lunes, exactamente a la misma hora, las imágenes de perfil en esa red con los logos que simbolizan la Torre de Goiáns y la ría de Arousa, en el primer caso, y el desaparecido Castelo da Lúa y la ría, en el segundo. Y, como los tres son azules, y el puente del logo outiense bien parece también una torre, el resultado es... una curiosa coincidencia.

Imagen institucional del Concello de Rianxo / Concello de Rianxo

En contra de lo que pueda suponerse, el puente del logo de Outes (basado en el escudo, que se mantiene) no es el de Pontenafonso (uno de los emblemas de la localidad), sino uno existente sobre el río Tins. Y es que si la administración local se hubiese apoderado de la imagen de Pontenafonso para su escudo municipal probablemente habría creado un conficto diplomático con Noia, municipio que está al otro lado del viaducto sobre las aguas del Tambre.

En cuanto a la imagen institucional adoptada por el Concello de Boiro en 2019 y basada en su escudo, aprobado en 1983, representa, además de la torre y el pazo de Goiáns y las aguas de la ría, la Cruz de Santiago (en alusión a la diócesis a la que pertenece Boiro) y una palma de plata, en referencia a Santa Eulalia mártir, patrona de la feligresía local.

Imagen institucional del Concello de Boiro / Concello de Boiro

Por su parte, la torre simbolizada en el escudo de Rianxo ya no existe. El Castelo da Lúa fue una fortaleza bajomedieval situada sobre una zona rocosa que cierra el estuario de la desembocadura del río Te. La fortaleza fue edificada por Paio Gómez Chariño, primer señor jurisdiccional de Rianxo. La documentación histórica señala que fue atacada por los Irmandiños en 1465 y reedificada al poco tiempo por Suero Gómez de Soutomaior. A partir de 1480 fue derribada por el gobernador real Fernado de Acuña. Desde entonces, hasta 1532 sus ruinas fueron usadas como cárcel, hasta que en ese año fue concedida su jurisdicción directa al arzobispo Alonso II de Fonseca, nuevo señor de Rianxo. Luego sería expoliada hasta su desaparición.

LA CARAMIÑA DE A POBRA, CAMARIÑAS Y CAMINHA. Otro de los símbolos heráldicos añorados en la comarca del Barbanza es una planta que figura en el escudo y en la imagen institucional de A Pobra do Caramiñal. El término Caramiñal proviene de una planta denominada caramiña (Corema album), un arbusto de hoja perenne endémico del litoral atlántico peninsular, que antiguamente era muy abundante en toda Galicia, pero que hoy en día es más difícil de localizar.

Imagen institucional del Concello de A Pobra / Concello da Pobra

De la misma planta provienen topónimos como el de la localidad gallega de Camariñas o la lusa de Caminha. Junto a esa planta completan el escudo pobrense una embarcación tradicional, dos conchas de vieira (muestra de la dependencia eclesiástica de Compostela) y dos casas sobre la unidad de la vila.

Y es que el municipio surgió en 1822 de la unión de dos núcleos urbanos: la Villa de O Caramiñal (perteneciente a la Señoría del marqués de Parga) y A Pobra do Deán (perteneciente a la Señoría del Decano de Santiago). De esta unión se conservan en el casco urbano dos iglesias parroquiales: Santa María A Antiga do Caramiñal y Santiago do Deán.

UNA TRAVESÍA BÍBLICA. Más allá de la historia y del patrimonio, Noia optó en su día por un elemento legendario como símbolo de su escudo: el arca de Noé. Dice la leyenda que Noia fue fundada por Noé, que escogería el nombre en honor a su hija Noela (nombre, por cierto, que lleva el emblemático Coliseo de la villa). El valiente capitán bíblico de un arca que conservaría a miles de especies animales frente al diluvio universal orquestado por Dios habría atracado o se habría estancado en una montaña de la sierra del Barbanza. Concretamente, en el monte Aro, identificado con el bíblico Ararat. Así, los descendientes de Noé y su hijo Jafet se instalarían en una amplia zona geográfica comprendida entre el mar Negro y la Península Ibérica. Tras aquel mítico viaje a través de las tempestades, desembarcarían en un punto de la costa gallega identificado hoy en día con la ría de Muros-Noia. Concretamente, según la leyenda, la familia se instalaría en el lugar actualmente conocido como A Barquiña y allí El propio Noé plantaría las primeras vides.

Escudo del Concello de Noia / Concello de Noia

UNA PALOMA CON MENSAJE DIVINO. Cierto o no, el mito se refleja en el escudo de la localidad, que incluye una nave muy similar a un arca navegando sobre el mar y una paloma con una rama de olivo en su pico, aludiendo al episodio del texto bíblico en el que se relata que, tras esta señal divina, la maldición había terminado y, por tanto, Noé y su familia podían por fin atracar en tierra firme.

Más mundana es la explicación que rodea la simbología del escudo municipal de Lousame, que muestra un báculo abacial dorado en el centro, representando la importancia que tuvo el monasterio de Toxosoutos en la Edad Media. Las losas que lo flanquean hacen referencia al topónimo del municipio, que procede de la palabra latina lausia y que corresponde a las losas (en gallego lousas) que tanto abundan en los montes que rodean la localidad. Los siete anillos representan los siete castros catalogados dentro del término municipal y a sus siete parroquias.

Escudo del Concello de Lousame / Concello de Lousame

PORTO DO SON, EL ÚNICO SIN CORONA REAL. En cuanto al escudo de Porto do Son, sus símbolos son su iglesia parroquial (la de San Vicente de Noal) y un puerto. Pero no el actual, sino el antiguo: el de Comboa. Por cierto: el alcalde, Luis Oujo, pone el acento en un detalle: “El escudo de Porto do Son es el único de la zona que no tiene corona real”.

Escudo del Concello de Porto do Son / Concello de Porto do Son

Y, puestos a poner el foco en las curiosidades, destacar que el Concello de Ribeira estrenó en 2020 nueva imagen institucional, sustituyendo el velero bergantín de su escudo por una dorna que, por cierto, navega en sentido inverso al del escudo.