Veciños, alcaldes e edís de Cee, Corcubión e Fisterra camiñaron para sementar igualdade

O Centro de Información á Muller, con sede na capital ceense, organizou esta fin de semana a andaina Sementando Igualdade, á que se sumaron veciños e veciñas, ademais dos rexedores e outros representantes políticos dos municipios de Cee, Corcubión e Fisterra.

A iniciativa, enmarcada nos actos conmemorativos do 8-M, tivera que ser suspendida no seu día debido ao mal tempo, pero a demora non foi impedimento para que se sumasen á mesma un nutrido grupo de persoas. Entre elas, as alcaldesas de Cee, Margarita Lamela, e de Fisterra, Áurea Domínguez, e tamén o seu homólogo de Corcubión, Francisco Javier Domínguez.

A marcha partiu de Fisterra e rematou na vila ceense, onde a alcaldesa dirixiu unhas palabras a todos os asistentes, que fixeron o percorrido arroupados con chalecos de cor morada, como símbolo da súa acción reivindicativa a prol da igualdade.

Os representantes dos tres concellos agradeceron o apoio dos traballadores dos servizos de Igualdade e tamén de Protección Civil.