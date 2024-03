Ponteceso implanta la zona azul gratuita en las vías Río Anllóns y Pondal para propiciar la rotación

El Concello de Ponteceso va a implantar la zona azul gratuita para garantizar la rotación de los aparcamientos en las vías que vertebran la vida social, comercial y educativa del municipio. El pleno aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza de Tráfico para incluir la introducción, en una nueva sección, del estacionamiento con horario limitado y sus normas, con los votos a favor de PP y Partido Galego, las abstenciones de AxP, BNG y APIN y el voto en contra del PSOE.

Esta modificación cristalizará en el establecimiento de zona azul en el margen derecho en dirección A Coruña de la avenida de Eduardo Pondal, del número 2 al 64, y en la rúa Río Anllóns, en el margen derecho, en dirección a Anllóns, del 4 al 46. El horario de limitación será de 08.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes, salvo los días festivos. Además, el tiempo de aparcamiento estará limitado a 90 minutos, a contar desde la hora señalada en el indicador de hora de llegada.

Este disco de control horario o elemento que lo sustituya debe estar visible en el vehículo. De hecho, no hacerlo será una infracción que acarreará una multa de 80 euros, al igual que exceder el tiempo máximo, marcar en el indicador de hora de llegada un horario que no se ajuste a la realidad o no retirar el vehículo al menos 250 metros con respecto al lugar una vez se modifique el horario en el indicador. La cuantía elegida es similar a las de otros ayuntamientos del entorno, como Carballo y A Laracha, que ya emplean este sistema de aparcamiento con zona azul.

De este modo, una vez se apruebe esta modificación definitivamente, el Ayuntamiento instalará el nuevo perímetro de zona azul, que contará con señalización vertical (al inicio y al final) y horizontal, con líneas azules discontinuas. La medida se suma a la ordenanza de vados y reservas de espacio del dominio público aprobada hace unas semanas. “El objetivo no es recaudar dinero, sino generar una alta rotación para compatibilizar el estacionamiento de los residentes con la movilidad de los visitantes”, dijo el alcalde, José Manuel Mato.

El gobierno local se comprometió a ejecutar la zona azul solo una vez estén disponibles los aparcamientos disuasorios con los que se recuperarán e incluso se aumentarán las cerca de 110 plazas de libre uso (entre la avenida Eduardo Pondal y la rúa Río Anllóns) que pasarán a adquirir carácter rotatorio. “No es un capricho. Es una decisión muy pensada y que será muy beneficiosa para el municipio, porque todos saben que lleva años siendo una demanda por parte de los comerciantes”, apuntó el regidor.