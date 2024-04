Cómo Galicia se ha convertido en un referente en energía renovable

Concienciación social y empresarial, apuesta decidida desde los entes públicos, soluciones tecnológicas adecuadas y motivaciones económicas se han alineado para que el ámbito de la energía esté experimentando un proceso de transformación radical. En ese escenario, 90 expertos y 270 empresas de 17 países pasan revista en el salón Enerxétika, inaugurado este jueves en el recinto Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, en Silleda, a un sector energético en imparable evolución. Un contexto en el que Galicia se presenta como referente en energía renovable, como demuestran los datos de la produción renovable en la Comunidad, que aumentó en 2023 un 23,9% respecto a 2022, hasta alcanzar el 75,3% de toda la electricidad generada en Galicia, el tercer porcentaje de participación de las renovables en el mix energético regional más alto de España.

Dicho salón y el de servicios municipales Expo-Municipal fueron inaugurados por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández; el director del recinto ferial, Ricardo Durán; y la alcaldesa, Paula Fernández. Ambas citas se prolongarán hasta el sábado.

En su intervención, Natalia Prieto destacó “o interese da conxunción de ExpoMunicipal e Enerxética para os seus respectivos sectores, polas sinerxias entre ambas as temáticas, xa que a eficiencia enerxética está entre as principais preocupacións entre as administracións locais”.

Entre los expositores, que ocupan una superficie neta de 3.662 metros cuadrados en uno de los dos pabellones principales del recinto, están presentes muchas de las principales empresas de energías convencionales y renovables y de los ámbitos de la eficiencia energética, movilidad sostenible, material y equipos para instalaciones, electrónica industrial o servicios. El almacenamiento de energía y la transición energética en Galicia, la biomasa como una oportunidad estratégica, la política energética en Portugal, el mercado eléctrico chileno, el hidrógeno verde, la rehabilitación energética integral de edificios, la movilidad eléctrica, las instalaciones de autoconsumo o la geotermia son algunos de los temas a debatir en los 70 foros previstos.

Uno de los ponentes del Foro da Biomasa / Cedida

En dos de esos foros participaron este jueves cuarenta expertos de diversos ámbitos y países, entre ellos España, Portugal y Chile. Así, se celebró el V Foro de la Biomasa, organizado por el Clúster de la Biomasa de Galicia con el objetivo de explorar el papel del sector como catalizador hacia la neutralidad climática. Asimismo, la feria acogió el III Foro Iberoamericano de Ingenieros de la Energía, que analizó aspectos relacionados con el sector energético en Latinoamérica y en la Península Ibérica. Además, Enerxétika incluye el Salón de Innovación, para poner en valor proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia y las energías renovables.

EXPOMUNICIPAL. Paralelamente a Enerxétika, este jueves abrió también sus puertas en el recinto silledense la feria de servicios municipales ExpoMunicipal, un punto de encuentro donde ahondar en la oferta de soluciones existentes en el mercado para la prestación de servicios de calidad a los vecinos.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, destacó el apoyo de la Xunta a los concellos para impulsar medidas que favorezcan el ahorro y el confort en sus instalaciones, con líneas de ayudas como la Orde de infraestruturas de uso público, el Fondo de Compensación Ambiental, el fondo adicional del Fondo de Cooperación Local o la nueva orden plurianual destinada específicamente a obras de mejora energética. Todas ellas suman un presupuesto de casi 22 millones de euros.

Este salón es además un foro de intercambio de experiencias y conocimientos a través del congreso Concellos 2030, en el que se abordarán temas como el ciclo del agua, la movilidad urbana, el ahorro energético o la gestión de los residuos. La charla inaugural, sobre la gestión de residuos, corrió a cargo de Uxía Diz, técnica de proyectos del Instituto para o Crecemento Sostible da Empresa. A continuación, se explicó la estrategia gallega de biorresiduos, por parte de Paula Uría, subdirectora xeral de Residuos.

En ExpoMunicipal participarán 30 ponentes en más de 20 conferencias, en las que se hablará de aspectos como la Agenda 2030, la estrategia gallega de biorresiduos, el límite legal para las nuevas tasas y ordenanzas medioambientales, implantación de materia orgánica, la agenda energética gallega o la nueva ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua.

ExpoMunicipal se celebra hasta el sábado, con 250 firmas expositoras de 18 países, de las que 71 son expositores directos de España, Portugal, Italia, Francia, Andorra y República Checa.

