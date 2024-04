Reconocen como fijos a los bomberos del Consorcio coruñés: el 72% de ellos vela por la comarca

El Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña celebró en la sede de la Diputación coruñesa un pleno ordinario encabezado por el presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, para oficializar la aprobación definitiva del reconocimiento de 174 efectivos como personal laboral fijo.Y, actualmente, el 72% de estos profesionales se ocupa de velar por la seguridad de la comarca compostelana desde 7 parques. La asamblea coincidió, además, con un plenario provincial en el que se exigió de Xunta y Estado más implicación en la ayuda en el hogar, y rechazó una moción del PP de apoyo al proyecto de Altri en Palas.

Según destacaban desde el Consorcio, la Institución coruñesa “é a primeira” en darle validez definitiva a las mejoras laborales de este colectivo “dentro do ámbito autonómico”. De esta manera, se formaliza con carácter oficial el acuerdo alcanzado el pasado 4 de abril entre el Consorcio Provincial y los propios profesionales, “segundo o cal, ademais do paso a persoal laboral fixo das 174 prazas subrogadas desde o 1 de xaneiro de 2020 das empresas que prestaban o servizo, tamén se recoñece a antigüidade dos traballadores e traballadoras”.

En cuanto al reparto de los efectivos en los diez parques provinciales queda de esta forma (pendiente de 8 plazas vacantes). En el parque de Arzúa constan17 efectivos, incluyendo 5 cabos; en el de Boiro, 17, con un sargento y 5 cabos; en Carballo, 16, con 5 cabos; en Cee, 18, con un sargento y seis cabos; en Ordes, 18, con un sargento y 5 cabos; en Ribeira, 12, con un sargento y 5 cabos; y en Santa Comba, 18 bomberos, incluyendo un sargento y seis cabos. En el de Arteixo hay 16 prestando labor, y tanto en Betanzos como As Pontes, 17.

Pero la actividad en la Diputación durante el pasado viernes no se limitó a este plenario, sino que también reunión a sus diputados para aprobar obras y reclamar tanto al Gobierno del Estado como a la Xunta de Galicia que aumenten la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar para que los concellos no tengan que asumirlo, y puedan desarrollar correctamente esta prestación ante el incremento de costes que conlleva. En concreto, la portavoz del PSOE en este punto, Mónica Rodríguez, explicó que una hora de este servicio supone actualmente un coste de entre 22 e 24 euros, de los que la Xunta, contando con las aportaciones económicas estatales, aporta 12 euros y, por contra, “os municipios achegan o resto, entre 10 e 12 euros”.

El PP, con Altri

Asimismo, se rechazó la moción del PP para apoyar el proyecto de Altri en Palas de Reis. El portavoz socialista en este punto, José Ramón Rioboo, lamentó “a falta de información e transparencia por parte da Xunta” y censuró que “o proxecto inicial dista moito do que estamos coñecendo”, lo que está generando “preocupación nos concellos” por el impacto ambiental que puedan tener en las comarcas del Ulla, interior coruñés y Ría de Arousa. “Falábamos de 4.500 empregos e agora non chegan nin á metade”, continuaba el diputado socialista, quien afianzó el compromiso de su partido “con proxectos que contribúan á reindustrialización de Galicia e á dinamización do rural, pero non podemos apoiar un proxecto sen información clara e transparente. Información, información e información”.

Por el BNG, Avia Veira, incidió en que “non é unha fábrica de fibras textís, senon unha factoría que vai fabricar 4.000 toneladas de celulosa” que generará impacto paisajístico, ambiental y patrimonial. Alternativa dos Veciños también se opuso.

