Douscentos cincuenta mozos en busca dun emprego en Carballo

A décimo quinta Feira de Emprego para a mocidade, organizada pola Cámara en Carballo, concluíu con 1.750 entrevistas aos preto de 250 mozos e mozas interesados en ocupar os cen postos de traballo ofertados por 29 empresas con procesos de selección abertos.

Participaron compañías de diferentes sectores: Arce Clima, Aseb, Caser, Citanias, Clece Vitam, El Corte Inglés, Flexiplan, Fuac, Fuerzas Armadas, Fundación Nortempo, Gadisa, Gefico Enterprise y Galopin Playgrounds, Genesal, Grupo Aluman, Grupo Eulen, Grupo Externa, Iman Temporing, Inserta Once, Integra Cee, Nauterra (Grupo Calvo), Northius, Quick Up, Repsol, Samaín Servizos, Synergie, Temporing y Vegalsa-Eroski.

Na comarca de Bergantiños os postos máis demandados son persoal de tenda e loxística, de cociña, de reparto, soldadores, persoal de limpeza, auxiliares administrativos, mecánicos, persoal de reposición e ventas e operarios de obras, entre moitas outros.

A xornada ofreceu tamén aos mozos talleres para abordar estratexias útiles para participar en procesos de selección, así como un servizo de asesoramento para optimizar a súa participación no encontro.

Diego Vázquez, á esquerda, e Evencio Ferrero na inauguración da Feira do Emprego / Cámara

No acto de inauguración participaron o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, e o membro do comité executivo da Cámara de Comercio, Diego Vázquez. O rexedor puxo en valor o espazo do Fórum de Carballo, “un lugar de encontro para promover actividades dirixidas á creación de emprego”. Ademais de animar á mocidade a aproveitar tódalas oportunidades, reivindicou “a necesaria conexión entre os polígonos de A Coruña, Carballo e Arteixo, que acollen grandes iniciativas empresariais e xeradoras de emprego, polo que sería positivo para todos”.

Pola súa banda, Diego Vázquez destacou “a gran cantidade de empresas relevantes que acolle a comarca de Bergantiños, unha zona na que destaca a actividade emprendedora e que conta con innumerables casos de éxito”. Puxo especial atención na aptitude, pero sobre todo, na actitude das persoas á hora de buscar un emprego.

A Feira de Emprego da Cámara enmárcase no Programa Integral de Cualificación e Emprego das Cámaras de Comercio de España. É un dos instrumentos que articulan o Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo, e forma parte do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, unha iniciativa do Ministerio de Traballo en coherencia coa Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo. O obxectivo é apoiar a redución da taxa de desemprego entre os mozos, mellorando a súa cualificación e empregabilidade, e promovendo o autoemprego.