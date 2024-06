Poca sardina porque la flota de cerco sigue en el Cantábrico

La festividad de San Juan está a la vuelta de la esquina y la sardina, la especie más demandada en estas fechas, está llegando a cuentagotas a las lonjas gallegas. Y la causa este año no es la escasez de recurso, sino de barcos dedicados a esta pesquería, dado que la mayoría de la flota de cerco aún no ha regresado del Cantábrico, donde sigue apurando la campaña del bocarte.

En lo que va de mes apenas se subastaron 226 toneladas en las lonjas gallegas, según datos de Pesca de Galicia, una cifra que contrasta con las más de 600 comercializadas en el mismo periodo de 2023. No obstante, se espera que a lo largo de esta semana se incorporen a la pesquería de la sardina los cerqueros de puertos como Ribeira, Portosín, Camariñas y Malpica, entre otros.

El patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, señala que “no noso porto até agora só hai tres barcos pescando sardiña”. Las expectivas, no obstante, son buenas “porque este é un recurso totalmente recuperado e agardamos que as capturas para San Xoán sexan abundantes”, explicó Gaciño. De hecho, los barcos que ya están faenando en la zona “até agora completaron os cupos todos os días”.

No obstante, a pesar de las escasas descargas de sardina, los precios no son los esperados. Así, el patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, señala que “de momento vai moi barata, entre 0,8 e 1 euro o quilo”, en lonja. En Portosín, la grande se cotizó entre 1,3 y 1,5 €/kg, y a nivel de Galicia, el precio medio se sitúa 1,17 euros por kilo.

Ribeira y Corcubión son, por el momento, los puertos que registran un mayor volumen de descargas de esta especie, superando las 138 toneladas subastadas en la lonja ribeirense en este mes de junio, y las 31 en la rula corcubionesa. Aunque el precio medio apenas supera ligeramente el euro por kilo, en Ribeira las mejores partidas llegaron a cotizarse a 5 €/kg, y en Corcubión a 3 €/kg.

Por contra, en puertos como Camariñas o Malpica no hubo descargas de esta especie, porque “os nosos barcos están todos aínda na campaña do bocarte”, indicó el patrón mayor malpicano, Pedro Pérez.

Una situación que, a buen seguro, cambiará en las próximas semanas, cuando además de repuntar las capturas, el sector confía en que se incrementen también los precios, aunque no se esperan cotizaciones desorbitadas como las registradas años atrás debido a la escasez.

“Sardiña hai”, afirma el patrón mayor de Ribeira, si bien advierte de que “este ano recortáronnos 2.000 toneladas do cupo de capturas de sardiña”, lo cual limita la capacidad de de pesca de la flota.

Desde el pasado mes de enero, las lonjas gallegas comercializaron más de 2,4 millones de kilos de sardina, a un precio medio de 0,98 €/kg. Ribeira y Vigo lideran las ventas con más de 700 toneladas cada una.