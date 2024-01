El ejercicio de 2023 deja un balance de algo más de 412 millones de euros de ingresos por la venta de pescados y mariscos en las lonjas de Galicia, de los cuales el 19% (78,4 millones) fueron generados en las rulas del litoral de Barbanza y Costa da Morte, donde destaca la de Ribeira, que se sitúa en el top 5 gallego al superar los 41 millones de facturación, según datos de Pesca de Galicia.

Por la lonja ribeirense pasaron el pasado año más 28,8 millones de kilos de pescados y mariscos (el 23,3% del total de Galicia), lo que la sitúa como líder en volumen de capturas, por delante de las grandes rulas gallegas: A Coruña, Vigo, Burela y Celeiro. En 2023 se subastaron más de 125,7 millones de kilos de productos del mar de la costa gallega.

La especie que generó un mayor volumen de negocio fue la merluza, superando los 102,5 millones de euros de facturación. La capturas alcanzaron los 22,3 millones de kilos. A pesar de no ser un buen año para el marisqueo, la almeja japonesa se situó en segundo lugar en cuanto a ingresos generados, superando los 27,1 millones de euros, seguida del rape, que generó 26,5 millones.

El pulpo, cuyas capturas descendieron de forma notable en el segundo semestre de 2023, fue la cuarta especie en importancia económica, alcanzando una facturación global de 17,9 millones de euros, una cifra similar a la generada por la sardina (17,5 millones) y la juliana (17,3 M€). No obstante, el preciado cefalópodo fue una de las especies que más escaseó, cayendo las capturas de 2,26 millones de kilos en 2022 a 1,91 millones el pasado año, lo cual se trasladó a la facturación en las lonjas, que perdieron más de 2,8 millones de ingresos respecto al ejercicio anterior, a pesar de que el precio medio experimentó un leve repunte, pasando de 9,17 a 9,34 euros/kilo.

El rapante, por su parte, generó unos ingresos de 14,9 millones, y el lirio de 14,7 millones, mientras que la facturación del jurel ascendió a 12,6 millones y el bonito del norte generó algo más de 8,3 millones, según los registros de Pesca de Galicia.

El análisis en detalle de las cifras globales refleja situaciones dispares. Así, mientras la lonja de Ribeira aumentó su facturación en 2023 casi un 2%, respecto a 2022, la cruz la vivieron en Noia, donde el obligado cierre de los bancos de marisquero debido a la mortandad de más del 80% de sus recursos, provocó que los ingresos cayeran un 90%, pasando de los 12,7 millones de euros en 2022 a solo 1,32 millones en 2023.

Aguiño, única lonja que superó los ingresos

Además de Ribeira, en el litoral de Barbanza y Costa da Morte, la única lonja que consiguió superar los ingresos de 2022 fue la de Aguiño (3,2 millones). Asimismo, las mariscadoras del Anllóns se vieron beneficiadas por el cierre de la ría de Noia-Muros e incrementaron notablemente los ingresos por la comercialización de berberecho, pasando de 595.993 euros en 2022 a más de 1,7 millones el pasado año, lo que supuso además un incremento de la producción, que pasó de 82.239 a 135.050 kilos. A ello hay que sumar un aumento del precio medio del producto, que pasó de 7,25 a 12,95 euros/kilo.

Por el contrario, la mayoría de las lonjas vieron mermados sus ingresos el pasado año. Así, Cabo de Cruz pasó de facturar 4,1 a 3 millones de euros; Camariñas, de 4,3 a 3,9 M€; , Lira-Carnota, de 1,15 millones a 904.937 euros; Corcubión, de 2,95 a 2,7 millones; Esteiro, de 723.637 a 432.085 €; Fisterra, de 3,2 a 3,1 millones; Laxe, de 2 a 1,5 M€; Malpica, de 4,4 a 3,11 M€; Muros, de 4,1 a 4 M€; Pobra do Caramiñal (957.138 a 893.344 €); Porto do Son, de 1,8 a 1,5 millones; Portosín, de 4,3 a 3,4 M€; y Rianxo, de 4 a 2,1 millones.

Escasez de cuotas

Escasez de recursos

Son varias las causas que justifican el descenso de capturas y de ingresos en las lonjas gallegas, entre ellas la escasez de algunos recursos, como la almeja, el berberecho o el pulpo, y también la limitación de cuotas en especies que aportan mayor valor al sector de la pesca.

A este respecto, el patrón mayor de la cofradía de Malpica, Pedro Pérez, achaca como principal causa del descenso de la facturación de la lonja local, de algo más de 1,3 millones de euros, “o recorte de cotas do xurelo, a pescada e o abadexo, ademais da baixada de capturas de polbo”. La limitación y escasez de capturas de estas cuatro especies mermaron los ingresos de la rula local en más de 700.000 euros,

Y las expectativas para este año no son muy halagüeñas al respecto, ya que los topes de capturas del abadejo “reducíronse case á metade, polo que en xuño ou xullo a frota xa terá esgotadas as cotas”. Un agotamiento que en 2003 se produjo antes de la campaña de Navidad, “o cal prexudicou moito a portos coma o noso, pois nesas datas é cando máis se revaloriza esta especie e os nosos barcos non poideron pescala”.

Respecto a la merluza y el jurel “de momento, aínda non sabemos como quedarán as cotas”, añadió el patrón mayor malpicano. Todo ello se traduce en una merma de ingresos para los profesionales del mar y también para la propia cofradía, que verá limitada su capacidad inversora este año.

Proyectos paralizados

“Tiñamos varios proxectos que non poderemos executar este ano por falta de cartos, e veremos si será posible para o 2025”, lamenta Pedro Pérez. Indica que aunque algunas de las actuaciones programadas podrían ser subvencionadas por otras administraciones “non poderemos acceder ás mesmas porque este tipo de axudas sempre require dunha aportación da confraría e senón temos liquidez non poderemos solicitar as axudas”, resalta.

Al menos, el patrón malpicano asegura que los ingresos obtenidos han permitido afrontar los gastos de salarios, servicios y mantenimientos que debe afrontar el pósito.