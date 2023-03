El Compostela se desplaza a Vigo para medirse al Coruxo el domingo, a las doce de la mañana, e intentar lograr una valiosa victoria que puede ser clave para mantenerse en la segunda plaza de la clasificación por detrás del Arenteiro. El técnico del conjunto santiagués, Fabiano Soares, espera un Compos más sereno que el de la última cita liguera para lo que corrigió algunos detalles esta semana, un once más dominante y que sea capaz de llevarse el triunfo ante un rival que cree que será difícil de doblegar.

El conjunto blanquiazul todavía celebrará en la mañana de este sábado la última sesión de entrenamiento en San Lázaro para decidir después lista de convocados de la que es muy posible que se caiga Damián y en la que se vigilará la evolución de Fer Beltrán para ver si supera las molestias que padece y puede jugar en el campo de O Vao. Por contra la esedé recupera a Jordan y Samu una vez que cumplieron su sanción.

El banquillo del Coruxo está dirigido ahora por el tandem formado por los excélticos Javier Maté y Jorge Otero, que se medirán al conjunto entrenado por otro exjugador celeste, Fabiano, quien cree que los nuevos técnicos “piensan que el equipo tiene que apretar y me gustó. Será un equipo que presione, más con el empuje de su afición, pero será un partido bonito de ver, con dos equipos muy buenos que tratan bien el balón”.

El Coruxo está en la parte baja de la tabla y metido en una dinámica negativa, pero al Compostela se le atragantan los conjuntos peor clasificados y se crece ante los de la parte alta de la tabla. Fabiano cree que no hay una razón que justifique esa irregularidad. “En mi época, cuando el Compostela jugaba contra el Madrid, el Barcelona o los derbis, motivaban más que jugar contra los otros. Puede ser eso, pero no debería. Es una coincidencia que no debe llevarse en serio. Creo que todos los jugadores salen a morir en el campo, como si fuese el último partido, pero a veces sale bien y otras sale mal. El jugador puede jugar bien o mal, es normal, lo que no puede es dejar de competir. La verdad es que, en todos los partidos, el equipo está compitiendo, por lo que hay que elogiar su trabajo, después si sale bien o mal no pasa nada. Lo importante es que el Compostela sea competitivo en todos los campos y eso se está haciendo. Espero que el próximo domingo también sea así”.