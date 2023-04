Minutos después de la derrota del Real Madrid contra el Villarreal (2-3), diferentes medios informaron de un incidente entre dos jugadores en la zona de autobuses del Santiago Bernabéu. Fede Valverde, futbolista madridista, propinó un puñetazo a Álex Baena. Ambos mantuvieron varios duelos durante el encuentro, pero la motivación del incidente, según informó el entorno del uruguayo, vendría de la eliminatoria de Copa del Rey, donde el componente del equipo castellonense le habría dicho a Valverde, tras una falta: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer".

Baena niega insultar al hijo de Valverde

Precisamente, de acuerdo a testigos presenciales que informaron del incidente, el internacional uruguayo le habría dicho a Baena tras propinarle el puñetazo: "Dime ahora lo que has dicho sobre mi hijo". El internacional con la selección española sub-21 ha negado a través de sus redes sociales haber pronunciado las declaraciones que desencadenaron la agresión.

"Estoy muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu. Pero al mismo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", escribió Baena, enfatizando con mayúsculas la parte final de su declaración. Por su parte, Xisco Nadal, delegado del Villarreal, reforzaba la posición de su compañero: "Valverde, macarra y cobarde".

El puñetazo que Baena recibió en la zona izquierda de la cara no le habría producido heridas de gravedad, aunque alteró la convivencia de ambos equipos a la salida de un partido al que Valverde ingresó en el minuto 59 en lugar de Benzema. Baena fue titular en el once de Quique Setién y, de hecho, gozó de varias oportunidades en la primera parte. Al poco de entrar el uruguayo, el español cometió una falta sobre él. Se produjo una pequeña tarascada que no pasó a mayores.

Una cuenta pendiente desde la Copa del Rey

Sin embargo, según adelantó El Mundo, ambos jugadores tenían una cuenta pendiente desde el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio de La Cerámica. En aquel enfrentamiento, Baena, tras una falta, le habría dicho al jugador uruguayo: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer". Una declaración que habría acompañado con puños en los ojos, simulando que lloraba. Valverde y la periodista Mina Bonino vivieron un estado de incertidumbre con la gestación de su segundo hijo.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) 9 de abril de 2023

En la semana 13, los médicos les informaron de que su bebé tenía "una trisomía incompatible con la vida". Una amniocentesis descartó el peor de los presagios. Durante el tiempo que duró la incertidumbre, la familia vivió "un duelo" por el niño que nacerá en verano. Fueron semanas complicadas para Valverde, quien vio mermado su rendimiento después de un gran inicio de temporada. Durante el Mundial de Clubes, que se celebró en febrero en Marruecos, el atacante se desquitó con un gol que celebró haciendo referencia a este embarazo.

El Villarreal comparte la versión de Baena

Fue entonces cuando Mina Bonino contó lo que habían vivido. "Después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la barriga a mi segundo hijo, ayer nos llegó la noticia menos pensada: el bebé está bien y todo es normal". El entorno de Valverde basa la justificación de la agresión en lo que sucedió en el partido de Copa. Según informa el diario Marca, durante el encuentro de Liga se habría producido un comentario similar por parte de Baena, lo que motivó un puñetazo planificado.

De acuerdo a las fuentes presenciales, Valverde esperó al jugador del Villarreal y se fue directamente a por él. Desde el club castellonense no se ha emitido un posicionamiento formal al respecto del incidente, pero sí se ha difundido la versión de Baena. El submarino amarillo cuenta además con registro gráfico de lo ocurrido. Por el momento, el uruguayo no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente y todos los datos que han trascendido provienen de su entorno.