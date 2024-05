O Camiño ao Emprego forma a vinte persoas desempregadas de Camariñas, Muxía e Vimianzo

Os concellos de Muxía, Vimianzo e Camariñas presentaron a quinta edición do obradoiro dual Camiño ao Emprego 2023/2024, que conta nesta edición con 20 participantes, que están a recibir formación nas especialidades de limpeza en espazos abertos e instalacións industriais e operacións auxiliares de revestimentos continuos e construción.

Ao longo destes primeiros meses de formación, o alumnado realizou diferentes tarefas no Centro de Iniciativas Empresariais de Camariñas, executou o revestimento dos paramentos interiores e exteriores da escola de Bamiro, así como diferentes actuacións de limpeza no núcleo urbano de Camariñas, no parque empresarial de Vimianzo, na escola de Carantoña e nos núcleos de Bamiro e Cambeda. En Muxía as actuacións darán comezo a vindeira semana. Procederase á limpeza da zona do Coído, un espazo moi concorrido, onde se localizan o parque infantil máis grande do municipio e un parque biosaudable. O orzamento do obradoiro é de case medio millón de euros.