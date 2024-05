O Eixo Atlántico impulsa dende Carballo estratexias territoriais

Quince dos vinte concellos galegos que forman parte do Eixo Atlántico participaron este xoves nunha xuntanza informativa en Carballo para impulsar a implicación das súas cidades nas Estratexias Territoriais Integradas (ETI) e a Axenda Urbana, que serán imprescindibles para poder optar ás novas liñas de financiamento europeo.

Actualmente, o Ministerio de Hacienda esixe que as cidades que opten a unha Estratexia Territorial Integrada deben ter tamén unha Axenda Urbana cun plan de acción local propio, cuantificado e aliñado coa dobre transición (verde e dixital), ámbito no que o Eixo Atlántico é unha referencia, xa que elaborou a primeira Axenda Urbana Transfronteiriza de Europa e asesorou aos impulsores da primeira Axenda Urbana Binacional de Mercosur.

No encontro tamén se informou que nesta convocatoria, por primeira vez, serán admitidas candidaturas presentadas por cidades que sexan centro de áreas funcionais que, no seu conxunto, superen os 20.000 habitantes, o cal favorece a varias cidades galegas do Eixo Atlántico que teñen máis problemas para financiar políticas urbanas.

A subdirectora xeral de Políticas Urbanas do Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Sonia Hernández, xunto con Luis Pedro Arechederra, conselleiro territorial da Subdirección General de Desarrollo Urbano, ofreceron as claves para optar aos fondos europeos con maiores garantías de éxito.

Na xornada participaron tamén o vicepresidente do Eixo Atlántico, Alfredo García; o secretario xeral, Xoán Vázquez Mao; e a alcaldesa en funcións de Carballo, Belén Lendoiro, quen lembrou que o Fórum Carballo, onde se celebrou o acto, puido facerse realidade grazas a fondos europeos e animou aos representantes políticos e técnicos presentes a apostar “por proxectos que converten os concellos en bos lugares para vivir”.

Ese é precisamente o obxectivo das políticas desenvolvidas polo Concello carballés, que presentou no encontro o Plan de Acción da Axenda Urbana local, un “modelo de boas prácticas que servirá de axuda a outras cidades”, segundo subliñou o concelleiro de Innovación e Fondos Europeos, Iván Andrade.

Áreas funcionais

O Eixo Atlántico leva 5 anos traballando no desenvolvemento da proposta de áreas funcionais liderada polo alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García, e desenvolvida polo exsecretario de Estado de Cooperación Territorial, Jose Luis Méndez, xunto con Xosé Manuel Souto, catedrático de Xeografía e Historia, quenes presentaron a iniciativa na capital de Bergantiños.