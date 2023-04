El Athletic tuvo un partido cómodo para hacerse con los tres puntos en el Power Horse Stadium ante un Almería impreciso que fue presa de los errores para meterse en el partido en la recta final del mismo, con un gol de Álex Centelles en el descuento que hizo soñar, pero el 1-2 pone a los vascos colocados en la lucha por los puestos europeos y a los andaluces muy cerca del descenso.

Hasta llegar a esos minutos finales, el Athletic manejó el partido sobre todo en los inicios de los dos tiempos. En el primero para adelantarse por medio de Nico Williams, tras una buena acción de Oihan Sancet y, en el segundo, con De Marcos, también a pase del mediapunta, clave en el juego del Athletic. Luego sufrió, por iniciativa propia, pero ante un Almería 'maniatado' por los nervios.

La primera parte la manejó el Athletic gracias a la velocidad de Nico Williams y al interpretación que de la carrera hizo Oihan Sancet para filtrar, en el minuto 9, un balón que entre el menor de los hermanos y Fernando Martínez se alojó en la portería local.

El desorden del Almería, con excesivas pérdidas, fue dándole el balón al Athletic, que manejó la posesión. Cierto es que el colombiano Luis Suárez probó a Unai Simón con un disparo en el 10 que atajó el cancerbero del Athletic, dando paso de nuevo al control del partido para los de Ernesto Valverde.

En la segunda parte, el Athletic salió con la velocidad como arma, más metido en el partido, ante un Almería sometido de nuevo a los errores. Con Berenguer en lugar de Iñaki Williams, la frescura del zurigorri situó al Athletic cerca del segundo.

En el 47, con una acción del propio Berenguer que acabó en córner y, sacado el mismo, acabó con testarazo de Iñigo Martínez a la madera. Sin tener ocasión el Almería de crear peligro, en un saque de banda, como tantas otras veces, Sancet asistió a De Marcos, que fue el ejecutor del saque, y que la convirtió en el segundo gol.

La última media hora fue de un quiero y no puedo de los almerienses, tratando de empujar al Athletic a su parcela, pero aprovechando las pérdidas para tratar de aumentar las diferencias. Zarraga, que entró en lugar de Ander Herrera tuvo un par de acciones en las que su remate final no fue bueno. El Almería lo intentó, pero se encontró con un rival muy junto tanto vertical como horizontalmente, para no permitir que surgieran huecos.

Aún así, el Almería no dejó de intentarlo. Puso mucho corazón, empujando al Athletic a defenderse. Cuando no había casi vida, un balón de Álex Centelles, desde fuera del área, sorprendió al Unai Simón, que no pudo hacer anda por detener el disparo del valenciano.

En el 95, un saque de esquina prolongado de cabeza por Robertone para Samú Costa lo salvó la defensa zurigorri cuando parecía que el gol daría la razón al refrán de que el Almería nunca se rinde pero el gol no llegó y el partido acabó con el 1-2.