La SD Compostela ha comunicado este jueves a Jorge Cano, Allyson y Javi Jiménez que no continuarán en el club. Los tres jugadores terminaban contrato esta temporada, y tras la derrota en Tarazona que supuso no cumplir el objetivo del ascenso, la entidad compostelana quiere construir un nuevo proyecto. Por ello, algunos jugadores no recibirán oferta de renovación y entre ellos se encuentran estos tres, a los que el club ya les ha comunicado su decisión.

Jorge Cano llegó a la capital gallega después de 4 notables temporadas en el Bergantiños y toda una carrera en el fútbol gallego a sus espaldas. Con 32 años, también ha jugado en Montañeros, Deportivo Fabril, Cerceda y Boiro. El atacante coruñés deja ahora el club santiagués tras una temporada, en la que ha disputado 32 partidos entre liga y copa, anotando cinco goles. Cano, que aterrizó en Santiago con el objetivo de ser clave en un ascenso a Primera Federación, se despidió del club y sus aficionados con el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: “Se termina una temporada muy bonita y a la vez complicada. Ha sido un placer vestir esta camiseta y os deseo mucha suerte en el futuro. Forza SD Compostela”. Otro jugador que no logró aportar todo lo que esperaba fue Allyson, quien también se despide tras una temporada en el club. Una campaña que, sin duda, estuvo muy marcada por las lesiones. El delantero brasileño generó una gran expectación en el compostelanismo, pero pasó meses en la enfermería y cuando estuvo disponible apenas tuvo tiempo para mostrar su potencial. Allyson disputó nueve encuentros en su paso por el Compos, en los que tan sólo pudo anotar un gol. Este fue curiosamente contra el rival más complicado, el Arenteiro. Aquel tanto puso por delante a los blanquiazules en el Verónica Boquete (durante las dos semanas en las que Cardeñosa estuvo al frente del equipo), aunque el encuentro terminó de la peor forma posible con una polémica expulsión a Roque y la remontada de los de O Carballiño, que dejaron casi asegurado su liderato con la victoria ante una ‘esedé’ que, por entonces, iba 2ª en la clasificación. La otra despedida corresponde al último jugador en llegar al Compostela, el portero Javi Jiménez. El veterano guardameta llegó al club a finales de febrero para suplir a Pato Guillén, que había sufrido una lesión grave y apuntaba a que se perdería toda la temporada. Jiménez no tardó en ganarse la titularidad y parecía que iba a ser clave hasta el final de la campaña, pero finalmente Pato logró apurar su recuperación y relegó a Jiménez al banquillo en las últimas jornadas de liga regular y en los partidos del play-off. De esta forma, Javi Jiménez se va tras tan sólo 5 meses en Santiago, con 8 partidos disputados. Pese a no haber dado un mal rendimiento en ellos, todo apunta a que se cuenta con Pato Guillén para asumir el rol de portero titular la próxima temporada, mientras para rotar, como suele ser habitual, se apostará por un jugador más joven y con proyección como Borja Rey. ¿Cómo queda configurado el Compos? La derrota en Tarazona frustró el ascenso que el Compostela lleva años buscando. Aquel golpe dio paso a la creación de un nuevo proyecto para buscar el salto a Primera Federación, y esto supone reconstruír el equipo en muchas áreas. La primera fue el banquillo, donde no tardó en anunciarse el adiós de Juan Carlos Andrés para dar paso poco después al fichaje de Manel Menéndez. Elegido el capitán del barco, comenzó la configuración de su tripulación con las primeras renovaciones. Pablo Crespo, Jordan Domínguez y Juan Manuel Parapar aumentaron su vinculación con el Compos (el primero por dos temporadas y los otros por una). Además, el director deportivo Manuel Castiñeiras declaró a EL CORREO GALLEGO que al menos otros 3 jugadores ya habían recibido ofertas para renovar, aunque podrían ser más. De esta forma, próximamente podrían anunciarse más renovaciones a la par que despedidas o nuevos fichajes. Mientras tanto, cabe señalar que la SD Compostela 2023-2024 cuenta, a estas alturas del mercado de fichajes, con: Pato Guillén, Borja Rey, Álvaro Casas, Pablo Crespo, Damián Canedo, Martín Salvador, Fer Beltrán, Pablo Antas, Jordan, Elliot y Parapar. En definitiva, 11 jugadores que junto al entrenador Manel Menéndez son los que tienen contrato en vigor.